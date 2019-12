Come modificare la propria moto: qualche consiglio

Da qualche tempo magari vi frulla in testa l'idea di compiere delle modifiche sulla vostra moto: a chi rivolgersi per avere la certezza che i ricambi siano in regola con la normativa CE? Come capire se gli specchietti che abbiamo adocchiato potranno poi essere conformi al codice della strada italiano? Non tutti i ricambi, infatti, sono in regola con le severe e restrittive leggi italiane: in Italia, infatti, a differenza di altri paesi molto più permissivi in materia di tuning (pensiamo alla Germania, dove quasi tutte le modifiche su autovetture e motociclette sono possibili), dobbiamo sottostare a una serie di norme assai severe. Quindi sempre meglio affidarsi a negozioanti esperti o a siti sicuri (che, già in partenza, non mettono in catalogo pezzi di ricambio non conformi). Fatta questa doverosa premessa, andiamo ora a vedere quali sono le parti di ricambio che i centauri apprezzano di più e dove trovare alcuni consigli utili per la nostra sulle due ruote.



DELLE NUOVE FRECCE

Le frecce sono molto importanti non solo per la sicurezza e il codice della strada (come è ovvio) ma pure per l'estetica del nostro mezzo: possono davvero cambiare il profilo della moto, a seconda del nostro gusto. Ribadiamo che è sempre meglio affidarsi a mani esperte, sia per l'acquisto che per il montaggio: se qualcosa andasse storto, potremmo davvero rischiare la vita. Massima attenzione, dunque. Chidere un'opinione a degli esperti potrebbe non essere una cattiva idea!



MANUBRI PER MOTO

Se volete davvero cambiare moto senza cambiare davvero moto, ecco che la modifica del manubrio potrebbe fare al caso vostro: questo ricambio, infatti, vi permetterà di cambiare in modo deciso l'aspetto del vostro mezzo, senza però spendere i soldi necessari all'acquisto di un mezzo nuovo. Una modifica molto richiesta, questa, che risulta essere (forse proprio per questa ragione) una delle più gettonate.



BORSE E BAULETTI

Qualora aveste in programma lunghi viaggi col vostro rombante mezzo, un importante apporto in fatto di utilità potrebbe esservi dato da borse laterali e bauletti: se pensate che l'estetica potrebbe essere messa a repentaglio da questi accessori, sappiate che non sempre è vero. Moltissimi modelli e materiali vi permetteranno di darvi un'ampia scelta, in grado di non modificare se non di poco la linea aggressiva della vostra moto. Pensate a delle borse laterali in cuoio, ad esempio: come potrebbero non essere un accessorio super cool per alcuni modelli di motociclette?



ADESIVI: DI TUTTO E DI PIU'

Adesivi per ruote, serìbatoio, paraserbatoio e chi più ne ha più ne metta: questa è la modifica più creativa che possiate fare, anche perché il limite lo decidete voi. In commercio sono disponibili anche adesivi per ruote in materiale rifrangente, in grado di rendere più visibile (e dunque più sicura) la vostra moto nelle ore serali e notturne. Sono una modifica molto gettonata anche perché davvero poco costosa: i prezzi degli adesivi, infatti, difficilmente superano i 100 euro. In più, non dimenticate che esistono siti e negozi che vi permettono la creazione di adesivi personalizzati: se pensate che la vostra moto sia una sorta di vostro biglietto da visita, questa è la modifica che più fa per voi.