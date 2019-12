Disagi al traffico questo pomeriggio sull'Aurelia all'altezza del bivio per Poggio in via Duca degli Abruzzi. Probabilmente a causa del forte vento, un grosso ramo si è staccato ed è crollato sulla strada. Per fortuna in quel momento non stavano transitando mezzi.

Sul posto è subito intervenuta la Polizia che ha predisposto la rimozione del ramo per poi gestire il traffico a senso unico alternato.