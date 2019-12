Non solo forte pioggia e frane nell'entroterra. La giornata da allerta 'rossa' riguarda anche la costa con una potente mareggiata che si è abbattuta anche su Sanremo, con conseguenze ben visibili.

All'interno di porto vecchio le onde si sono fatte sentire non poco, insieme a un forte vento che ha reso la vita difficile ai diportisti accorsi per mettere in sicurezza le proprie imbarcazioni.