Incendio nel pomeriggio in via Duca D'Aosta. In fiamme un garage, all'interno del quale è andata a fuoco una caldaia oltre a vario materiale presente nelle vicinanze.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, oggi molto impegnati soprattutto in soccorsi legati all'ondata di maltempo che sta colpendo la Liguria. Grazie al lavoro del personale anti incendio l'abitazione collegata al garage è stata salvata.