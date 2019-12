E’ morta, all’età di 62 anni, l’avvocato sanremese Gabriella Colagrande. Particolarmente impegnata per non far chiudere il tribunale di Sanremo, ha lottato per tanti anni contro una grave malattia.

La notizia della sua scomparsa ha fatto velocemente il giro della città e, sui suoi profili social molti amici e parenti l’hanno ricordata con affetto.