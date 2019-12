Rocchetta Nervina: Provincia al lavoro anche sotto la pioggia per ispezionare il ponte dove far transitare la gru (Foto)

Nonostante la pioggia battente e sotto il controllo della Polizia Provinciale che regolava il transito dei veicoli, i tecnici della viabilità della Provincia, stanno ispezionando il ponte per Rocchetta Nervina su cui dovrà transitare la gru necessaria al ripristino della strada franata.

I lavori sono particolarmente importanti per poter far transitare la pesantissima gru che servirà a montare il ponte che, probabilmente entro l’Epifania, toglierà dall’isolamento il piccolo centro della Val Nervia ed i suoi 300 abitanti. Nel frattempo la gru è arrivata ed è parcheggiata sulla Provinciale, prima del bivio per Rocchetta.

Al momento il lavoro propedeutico all’installazione della gru, nella zona attigua alla frana e dove dovrà essere eretta, sono invece fermi. La pioggia incessante che sta cadendo da ieri e le previsioni per le prossime ore, hanno purtroppo bloccato gli interventi che, comunque, riprenderanno domattina ed andranno anche avanti fino al 24 dicembre per consentire l’installazione del ponte.

Si lavorerà praticamente sempre, senza soluzione di continuità per poter sbloccare la situazione. L’unico problema riguarda il maltempo ed oggi, pur fermando i lavori sulla Provinciale verso Rocchetta, i tecnici hanno comunque eseguito le verifiche sul ponte al bivio verso il paese. Verifiche che, secondo fonti ben informate, avrebbero avuto esito positivo.