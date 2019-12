Riaprono le strade per Ceriana e Badalucco: i mezzi della Provincia hanno rimosso massi e detriti dalle carreggiate

Grazie ad un puntuale lavoro della Provincia è stata ripristinata la viabilità per Badalucco e per Ceriana. Due pale gommate hanno lavorato per tutto il pomeriggio per eliminare i detriti ed i grossi massi che avevano invaso le carreggiate sulle strade di accesso ai due paesi.



Queste erano le criticità più importanti e per questo la Provincia, valutando le priorità ha deciso di intervenire in primis su queste strade. Senza l'eliminazione della frana principale Ceriana sarebbe rimasta isolata. Situazione analoga per Badalucco, con l'aggravante che ad essere isolata sarebbero stati anche tutti gli altri paesi della Valle Argentina. In particolare, per evitare ulteriori potenziali situazioni di pericolo, i Carabinieri di Taggia hanno interrotto il transito sulla SP 548 durante i lavori di rimozione dei detriti.



Dure giornate di sopralluoghi e lavori attendono gli operai della Provincia. Infatti, da domani i mezzi inizieranno a liberare anche le altre realtà colpite da questa grave ondata di maltempo, come Bajardo (raggiungibile passando da Apricale ndr) o Carpasio (rimasta isolata a causa di frane su entrambe le strade d'accesso).