Maltempo, i torrenti sono sorvegliati speciali: l'Armea ha già superato il livello di allerta, cresce l'Argentina (Fotogallery e Video)

C'è grande preoccupazione per le condizioni dei torrenti nella zona di Sanremo e di Taggia. Massima attenzione ai corsi d'acqua che, nelle ultime ore, sono cresciuti costantemente alimentati dalle forti piogge.

L'Armea ha superato nel primo pomeriggio il livello di allerta, mentre l'Argentina ci si sta avvicinando. Per il momento è sotto controllo il Roya. In molte altre località i corsi d'acqua sono al limite e rischiano di uscire.

Molto abbondanti le piogge, con località come Ceriana che hanno visto cadere oltre 220 millimetri nelle ultime ore.

A Sanremo, in via Feraldi, per via dell'ingrossamento del San Romolo la Polizia Municipale ha vietato ai negozianti di andare negli scantinati. In valle Armea, a scopo precauzionale, alcune aziende sono state evacuate.

Le amministrazioni, insieme alla Protezione Civile, ai volontari e ai Vigili del Fuoco, sono presenti sul territorio per monitorare costantemente la situazione.