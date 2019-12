Maltempo: frane in valle Argentina, il paese di Carpasio è isolato

Carpasio in valle Argentina è isolato. Due grosse frane impediscono il transito sulle strade di collegamento, una in Località Isola Variora e l'altra sul versante di Colle d'Oggia.



L'amministrazione comunale di Montalto Carpasio si è già mossa avvisando le forze dell'ordine ed i Vigili del Fuoco. Al momento la situazione è troppo pericolosa per intervenire, dal Comune confermano che sarà necessario attendere l'arrivo di un escavatore. Intanto in questa situazione emergenziale rimangono aperti gli uffici comunali a disposizione della popolazione.