Maltempo e allerta 'ROSSA' con piogge su tutta la provincia: al momento nessun danno ma arriva il fronte più grosso (Tutti i dati)

Alle 12.30 è previsto il cosiddetto ‘Punto meteo’ della Protezione Civile, che parlerà con i media per fare il punto della situazione sulla giornata di ‘Allerta Rossa’, iniziata questa mattina alle 8 e che andrà avanti per tutta la giornata, anche sulla nostra provincia.

Piove incessantemente, in modo più o meno forte, da ieri sera ed i primi effetti si stanno vedendo, soprattutto sulla crescita dei corsi d’acqua. Purtroppo le temperature sono elevate, rispetto alla media del periodo e, al momento, sta nevicando solo in alta quota sul basso Piemonte mentre anche le località più in alto della nostra provincia vedono solo pioggia che va ad alimentare pericolosamente rii e torrenti, impregnando il terreno.

Al momento la località che ha registrato più pioggia è Ceriana, piccolo centro dell’entroterra di Sanremo con 120 mm, seguita da Montalto 101. Quindi: Airole e Borgomaro 80, Apricale 79, Montegrosso Pian Latte 77, Bajardo 74, Pieve di Teco e Col di Nava 65, Rocchetta Nervina 60, Pigna e Triora 55, Castelvittorio 50, Dolcedo 48, Dolceacqua 47, Pontedassio 41, Diano Marina 28, Ventimiglia 26, Imperia 23, Sanremo 21.

Le piogge delle ultime ore hanno innalzato i livelli di rii e torrenti, che al momento non destano preoccupazioni ma per i quali c’è forte timore in occasione dell’acuirsi delle piogge, nel corso della giornata. Nel dettaglio il torrente Impero, nella zona di Pontedassio è salito a quota 0,50, al di sotto dei livelli di guardia ma in crescita (il ‘giallo’ posizionato a 1,6 ed il ‘rosso’ a 2,7). Anche il torrente Argentina è salita: a Montalto è ora a quota a 3,49 (5 per il ‘giallo’ e 7 per il ‘rosso’). In località Merelli a 1,84 (livelli di guardia in questo caso a 3 per il ‘giallo’ ed a 4,5 per il ‘rosso’). Anche il torrente Armea è salito ed ora è a quota 1,00 vicino al primo livello di guardia (‘giallo’ a 1,3 e ‘rosso’ a 2). Sale anche il Nervia che, ad Isolabona è a quota 1,76 (livelli di guardia: ‘giallo’ a 3,3 e ‘rosso’ a 4,3). Il fiume Roya è salito ma non crea al momento problemi: ad Airole è a quota 2,13 (guardia a 3,6 per il ‘giallo’ e 5 per il ‘rosso’); a Torri è a 0,40 (guardia a 2,5 per il ‘giallo’ e 3,5 per il ‘rosso’).

Il vento al momento non ha creato problemi ma le raffiche sono aumentate. Quelle più forti nuovamente a Poggio Fearza con 61 km/h, seguita da Imperia con 58, Ventimiglia con 55, Sanremo con 48 e Diano Marina con 40.

Ricordiamo che l'Allerta 'Rossa' per la nostra provincia (Zona A) rimarrà tale fino alle 21 ed 'arancione' dalle 21 alle 24. Nel Centro-Ponente (ZONE B e D): rossa dalle 8 alle 21 ed arancione dalle 21 alle 24. Nel Centro-Levante (ZONE C e E): sarà gialla fino alle 12 e, quindi, rossa dalle 12 alle 24.

I fenomeni inizieranno gradualmente ad attenuarsi a partire da Ponente, dal tardo pomeriggio anche se risposte idrologiche, in particolare a Levante, potranno verificarsi fino alle prime ore di domani. Dopo una breve pausa, un nuovo, veloce passaggio perturbato è atteso in transito sul centro Levante, tra la serata di domani e le prime ore di domenica. Ecco, comunque, la descrizione completa.

OGGI: il transito di un intenso sistema frontale determina fin dal mattino piogge diffuse di intensità forte o molto forte con cumulate fino a molto elevate. Probabili rovesci/temporali specie dalle ore centrali con alta probabilità di temporali forti e organizzati. Esaurimento dei fenomeni dalla serata a partire da Ponente. Venti meridionali fino a burrasca forte nel pomeriggio con possibili raffiche fino a 100 km/h sulla costa, anche oltre 150 km/h sui crinali più esposti. Mare in aumento a molto agitato con mareggiate intense specie su AB.

DOMANI: residue precipitazioni nelle prime ore su CE in particolare sui rilievi. In serata l'ingresso di una nuova struttura frontale determina un aumento dell'instabilità con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio/temporale su Centro-Levante e cumulate significative su CE. Bassa probabilità di temporali forti su BCE. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati meridionali su AC, localmente forti (40-50 km/h) su B in rotazione dai quadranti settentrionali in serata. Mare agitato con mareggiate residue su BC in temporanea scaduta.