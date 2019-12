Imperia: ulteriore rinvio per la decisione su Rivieracqua, ci sarà tempo fino al 26 febbraio prima della decisione sul fallimento

Questa mattina, il consorzio rappresentato dal direttore generale Angela Ferrari e dal membro del Cda, Sara Rodi, hanno presentato al giudice Tiziana Oronzo una richiesta di rinvio con l'impegno a presentare ulteriore documentazione, ma soprattutto a reperire i fondi necessari per il pagamento dei fornitori, Amat in primis.

Nel frattempo però il debito nei confronti della partecipata imperiese è destinato a salire. La società, che non ha ritirato l'istanza di fallimento, stima un incremento di mezzo milione di euro da oggi al 26 febbraio.

"Le proposte ricevute finora da Rivieracqua - ha commentato il presidente di Amat Maurizio Temesio - non sono state ritenute sufficienti dal nostro cda. Finora non hanno mai pagato il debito che hanno accumulato nei nostri confronti", che ricordiamo ammonta a oltre 2 milioni di euro per la fornitura idrica nel dianese.