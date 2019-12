Carpasio isolato dalle frane: amministrazione comunale e provincia al lavoro per creare un corridoio e far tornare le persone a casa

L'amministrazione comunale di Montalto Carpasio e la Provincia stanno lavorando fianco a fianco per cercare di creare un corridoio sulla SP 21. Il transito sulla strada è interrotto da questo pomeriggio, quando una grossa frana ha invaso la carreggiata, lasciando isolato il paese di Carpasio. Infatti, un'ulteriore smottamento ha reso impossibile il collegamento attraverso la strada di Colle d'Oggia.



Il Comune si è subito attivato per cercare di aiutare la popolazione e dimostrare vicinanza. Al momento la situazione è sotto controllo nei due paesi e nelle frazioni. A Carpasio gli uffici comunali sono rimasti aperti a disposizione della popolazione. Ora l'amministrazione comunale attende l'arrivo della pala gommata e degli operai della Provincia. Stando a quanto emerge nessun abitante del borgo della valle Argentina sarà costretto a dover dormire fuori casa.



La creazione di un corridoio permetterà alle persone rimaste al di là della frana di poter far ritorno alle proprie abitazioni e riabbracciare i propri cari. Una prima soluzione in attesa che la provinciale venga completamente riaperta quanto prima.