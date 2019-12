Allerta 'ROSSA' su tutta la regione: una giornata campale che termina con 300 mm di pioggia e tante frane (Foto e Video)

300 millimetri di pioggia in 12 ore a Ceriana e Montalto, frane ovunque e situazione che, seppur in miglioramento per la fine delle piogge, desta preoccupazione per le prossime ore, quando dobbiamo aspettarci ancora frane e smottamenti.

Le prime sono state quelle di strada Senatore Marsaglia, tra Borello e Bevino a Sanremo e quella di strada Monte Ortigara alla curva del Marzocco. Frane che hanno isolato la frazione di San Romolo. Poi è toccato a Ceriana e Badalucco, con i due piccoli centri dell’entroterra che al momento sono ancora isolati, anche se la Provincia sta lavorando per rimuovere i movimenti franosi.

Il punto della situazione del Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri:

A San Romolo sicuramente la situazione più grave. Un fiume di terra, fango e rami ha invaso la strada e, a beffare i soccorritori, una seconda ed ampia frana che ha bloccato 15 persone tra Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Protezione Civile, il Dirigente del Comune Danilo Burastero ed il Consigliere comunale Giuseppe Faraldi. In questo momento tre squadre della Protezione Civile stanno traendo in salvo le 15 persone. A San Romolo la situazione potrà essere compresa meglio domattina, alle prime luci del sole, ma servirà sicuramente un lavoro importante per rimuovere il fango e togliere dall’isolamento i residenti della frazione. Per quanto riguarda Badalucco e Ceriana si sta lavorando in queste ore e si spera di poter risolvere la situazione entro la serata.

Al momento la località che ha registrato più pioggia è Montalto, piccolo centro della Valle Argentina con 296 mm, seguito da Ceriana con 295. Quindi: Borgomaro 195, Airole 189, Apricale 165, Rocchetta Nervina 162, Bajardo 149, Triora 132, Seborga 131, Dolcedo 123, Pontedassio 122, Col di Nava 120, Pieve di Teco 118, Dolceacqua 115, Castelvittorio 106, Diano Marina 63, Ventimiglia 56, Sanremo 38 ed Imperia 37.

Il punto della situazione dell'Assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampredone:

Le piogge delle ultime ore hanno innalzato i livelli di rii e torrenti, che al momento non destano preoccupazioni ma per i quali c’è forte timore in occasione dell’acuirsi delle piogge, nel corso della giornata. Nel dettaglio il torrente Impero, nella zona di Pontedassio è salito a quota 0,50, al di sotto dei livelli di guardia ma in crescita (il ‘giallo’ posizionato a 1,6 ed il ‘rosso’ a 2,7). Anche il torrente Argentina è salito: a Montalto è ora a quota a 5,98 dopo aver raggiunto i 7,27 (5 per il ‘giallo’ e 7 per il ‘rosso’). In località Merelli a 3,78 dopo aver raggiunto 5,29 (livelli di guardia in questo caso a 3 per il ‘giallo’ ed a 4,5 per il ‘rosso’). Il torrente Armea è esondato nel corso del pomeriggio. Ora è a quota 1,32 dopo aver raggiunto ben 2,46 (‘giallo’ a 1,3 e ‘rosso’ a 2). Salito anche il Nervia che, ad Isolabona è a quota 2,96 dopo aver raggiunto 3,22 (livelli di guardia: ‘giallo’ a 3,3 e ‘rosso’ a 4,3). Il fiume Roya: ad Airole è a quota 4,23 dopo essere arrivato a 4,63 (guardia a 3,6 per il ‘giallo’ e 5 per il ‘rosso’); a Torri è a 1,76 dopo aver raggiunto 2,22 (guardia a 2,5 per il ‘giallo’ e 3,5 per il ‘rosso’).

Il punto meteo di questa sera in Protezione Civile: