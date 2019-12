Badalucco: frana sulla strada provinciale 548, traffico interrotto a Taggia, Provincia al lavoro per liberarla

Numerose frane hanno colpito questo pomeriggio la Valle Argentina, in particolare a subire i maggiori disagi è la zona di Badalucco. Alle porte del paese, in località Fraitusa, si registra un grosso smottamento sulla strada provinciale 548.

Il traffico è interrotto all'altezza di Taggia, dal ponte romanico. Si tratta di una misura precauzionale adottata nel tardo pomeriggio di oggi per via del potenziale pericolo che ulteriori smottamenti o frane interessino la provinciale. Il blocco ha causato una lunga coda di auto, con persone che stanno cercando di rientrare in Valle Argentina. Numerosi gli smottamenti anche sulla strada per Vignai, l'altra via di collegamento con Badalucco.