Via al progetto di scambio culturale Arma Di Taggia - Nizza per la scuola F. Pastonchi

Uno scambio culturale tra i bambini di Arma di Taggia e Nizza. Ieri mattina gli alunni di tre classi quarte della scuola armese F. Pastonchi, dell’Istituto Comprensivo di Arma hanno incontrato i colleghi francesi di una scuola primaria. Una settantina i bambini delle due scuole, coinvolti in questa giornata di studio un po’ diversa.



Per i 17 alunni francesi che stanno imparando l’italiano è stata l’occasione di poter mettere in pratica gli insegnamenti, familiarizzando con i loro compagni di Arma di Taggia. Per l’occasione sono state preparate diverse attività per far conoscere anche la realtà locale e l’offerta formativa.



La delegazione francese è stata accolta dall’assessore all’istruzione del Comune di Taggia, Barbara Dumarte, dalla dirigente scolastica della Pastonchi, la dott.ssa Monica Pascero e dalle insegnanti referenti per il progetto: Milena Guastamacchia e Bianca Ascheri. Invece, le classi transalpine, erano accompagnate dal maestro Pascal Musson e dall’assistente Donald Otto Mbongo.



Alla basa dell’iniziativa odierna, la prima nel suo genere per la scuola primaria armese, c’è stato un lavoro pregresso partito dagli uffici del Comune. L’amministrazione comunale tabiese e quella francese, nella persona dell’assessore all’istruzione di Nizza, Jean Marc Giaume, si sono confrontati per definire il rapporto di collaborazione sfociato nella visita avvenuta ieri.



"Questo è un progetto nel quale credo molto perché ci permette di far conoscere la realtà del nostro paese al di fuori del confine e regala un'esperienza unica di condivisione ai nostri alunni. - ha sottolineato l'assessore Dumarte - La speranza è che questo progetto venga accolto in tutti i nostri istituti nei prossimi anni. Questa giornata rappresenta l'inizio di un'ottima collaborazione e per questo ringrazio le insegnanti per l'impegno e l'accoglienza dimostrati verso la delegazione francese, valorizzando anche i nostri prodotti".

“E’ uno scambio culturale desiderato e voluto da tempo. - ci ha raccontato Milena Guastamacchia - Sono diversi mesi che ci stiamo preparando per questa giornata. Ci siamo prodigati per offrire la migliore accoglienza. I bambini hanno dimostrato gioia ed entusiasmo nello stare insieme. Per loro è stata una buona occasione per imparare le lingue giocando”. A Pascal Musson, invece, abbiamo chiesto che cosa gli abbia spinti verso la scuola di Arma di Taggia. “Si tratta di una realtà molto conosciuta in Francia ed in particolare a Nizza. Dunque quando c’è stata la possibilità di portare qui i nostri alunni, è stata una gioia per noi e per gli studenti. Questa è davvero una bellissima cittadina”.



Per il gruppo francese è stata anche l’occasione di poter scoprire anche alcune delle eccellenze del territorio. “Abbiamo colto l’opportunità di questa giornata per proporre e valorizzare anche i prodotti locali. Le cuoche, che ci teniamo a ringraziare, hanno preparato un menù vegetariano, a base di: pasta al pesto, sformato di verdura, insalata, frutta. Per finire non poteva mancare la merenda con pane e olio extravergine d’oliva taggiasca”. Proprio sull’oro verde di Taggia, l’insegnante della scuola di Nizza, ha sottolineato “Sì, l’olio di Taggia è meraviglioso c’est très bon”.



Questa giornata di scambio non porrà fine ai rapporti tra le due scuole, anzi. L’obiettivo del progetto è di portare avanti il legame creatosi tra le classi quarte, per far si che i bambini si conoscano ed apprendano da entrambe le lingue in modo diretto attraverso questo scambio comunicativo. Per la scuola Pastonchi l’auspicio è che la stessa esperienza si possa rivivere a Nizza in compagnia dei nuovi amici francesi.