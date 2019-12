Ventimiglia: dal 18 gennaio, al via la 5a edizione del Laboratorio di Scrittura Creativa.

Sabato 18 gennaio 2020, dalle ore 15 alle ore 17 a Ventimiglia, partirà la 5a edizione del Laboratorio di Scrittura Creativa.



Il percorso si snoda su due piani: l'attivazione della creatività e l'esplorazione di alcune tecniche di scrittura, condividendo con il gruppo in un clima di accoglienza e sostegno. Il Laboratorio prevede 6 incontri di sabato, dalle 15 alle 17, in Via Roma 51 a Ventimiglia, nelle seguenti date: 18 gennaio - 8/29 febbraio - 14 marzo - 4 aprile - 9 maggio.



Per info telefonare entro mercoledì 15 gennaio a Mary 320 0221011 - Daniela 380 3525565.



(in basso l'intera locandina dell'iniziativa)