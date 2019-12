Ventimiglia: con le piogge straripa regolarmente il Rio di Palma, la preoccupazione dei residenti (Foto)

Alcuni residenti della frazione di Bevera a Ventimiglia, nell’area industriale, ci hanno segnalato problemi che accadono ogni qualvolta piove, con ingenti allagamenti a causa della distruzione del letto del Rio di Palma.

Le strade diventano impraticabili e le proprietà si allagano e subiscono danni. Persone e cose sono messe in grave pericolo sempre più frequentemente. Il rischio maggiore è corso dalle proprietà confinate in depressione. Per gli abitanti e i lavoratori della zona la situazione è ormai diventata insostenibile, le tubazioni approntate per sostituire l’impluvio naturale non sono in grado di smaltire le portate del rio che raccoglie le acque del Monte Magliocca.

Negli ultimi anni l’area ha subito molte alterazioni antropiche, si è evidentemente costruito senza preoccuparsi del reticolo fluviale minore. “Alla luce dei continui straripamenti sorge spontanea una domanda – si chiedono i residenti - che fine ha fatto l’area demaniale in cui scorreva il Rio di Palma? Prima della massiccia antropizzazione dell’area, che ha causato la sparizione dell’alveo naturale, il corso d’acqua confluiva nel Torrente Bevera, senza mettere in pericolo le persone nella piana a destra del torrente stesso”.