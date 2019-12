Sanremo Giovani 2019: crescono gli ascolti rispetto all'edizione 2018 ma vince la concorrenza (Fotogallery)

Il Sanremo Giovani targato Amadeus ha registrato 2.332.000 di telespettatori. Un risultato migliore dell'anno scorso ma non sufficiente per battere la sfida musicale con "All Together Now" condotto da Michelle Hunziker. Infatti il programma su Canale 5 ha raggiunto i 3.611.000 di telespettatori.



L'anno scorso, Sanremo Giovani, con la conduzione Pippo Baudo - Fabio Rovazzi e due serate, si attestò su una media di 2.237.000 di telespettatori pari al 12,30% di share. Ieri, su Rai 1, nella sfida condotta da Amadeus, davanti ad una giuria prestigiosa composta da Antonella Clerici, Pippo Baudo, Carlo Conti, Pietro Chiambretti e Gigi d'Alessio, sono stati decretati i vincitori che si sono aggiudicati un posto tra le nuove proposte del 70° Festival di Sanremo.



Quindi, a febbraio saliranno sul palco dell'Ariston: Leo Gassmann con “Vai bene così”, Fadi con “Due noi”, Marco Sentieri con “Billy Blu”, Fasma con “Per sentirmi vivo”, Eugenio in Via Di Gioia con “Tsunami” oltre a Tecla Insolia con “8 marzo”, vincitrice dell'ultima edizione di Sanremo Young.

Nella gallery le foto della serata di Sanremo Giovani scattate dal nostro fotografo Tonino Bonomo.