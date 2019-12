Il Tar dà ragione all'ex Sindaco di Ventimiglia Ioculano: le slot non possono aprire durante il giorno

Arriva il via libera del Tar Liguria ai limiti orari di Ventimiglia per slot e videolottery. Come scrive l’agenzia Agipro News Il lungo contenzioso iniziato più di un anno fa dopo l'ordinanza dell'ex sindaco Enrico Ioculano si chiude (salvo appello), con la sentenza che respinge il ricorso di un operatore slot.

Le disposizioni approvate a novembre 2018 permettono il funzionamento delle macchine solo dalle 19 alle 24 e dalla mezzanotte alle 7 di ogni giorno. Secondo il Tar, la disposizione, limitata solo agli apparecchi “dà espressamente conto del fatto che, tra i giochi con vincita in denaro, slot machines e videolottery siano tra i più insidiosi, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare l'ossessione al gioco”.

Il Comune ha inoltre “espressamente richiamato” i dati sul gioco d'azzardo nella provincia di Imperia forniti dall'Asl e da Osservatorio epidemiologico regionale delle dipendenze; da tali dati risulta che le richieste di cura per ludopatia “sono costantemente in aumento”. Per questo il sacrificio imposto agli esercenti appare legittimo: l'iniziativa economica privata “non può svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza umana”.

Proprio oggi, sul ricorso presentato da un altro esercente, il Tar Liguria ha tuttavia stabilito che le sanzioni previste dalla legge regionale sul gioco non possono essere applicate alle violazioni sui limiti orari, in quanto tale disposizione non è mai stata presa in considerazione nella norma approvata nel 2012.