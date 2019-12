A Natale regala luce: da Sanremobio tutta la magia delle lampade di sale rosa dall’Himalaya

Non rinunciare alla bellezza, all’eleganza e agli importanti benefici delle lampade di sale rosa!

Le Lampade di Sale Rosa Himalayano apportano importanti benefici favorendo la concentrazione e portando sollievo per sinusite, asma e allergia, svolgendo inoltre il ruolo di indicatore di umidità per la casa.



Cosa sono le Lampade di Sale?

Le lampade di sale sono delle vere e proprie lampade, con una base di legno su cui poggia il corpo in salgemma proveniente dall’Himalaya, che può essere di diverse forme e dimensioni. Il sale è un composto chimico costituito da ioni tenuti insieme da un legame ionico.

In natura esistono diversi tipi di sale: il più conosciuto è il cloruro di sodio (NaCl) che corrisponde al comune sale da cucina. Il sale può essere estratto dal mare e si parla di sale marino o da miniere presenti sulla terraferma. In quest’ultimo caso si parla di salgemma.

Grazie alla tradizione Himalayana, attualmente sono sempre più diffuse nella cultura occidentale le lampade di sale rosa, create intagliando grosse lastre di salgemma provenienti dalle montagne dell’Himalaya.

Tali blocchi di salgemma si sono formati in più di 250 milioni di anni nelle miniere himalayane, grazie al lento prosciugamento del mare ed alla contestuale elevazione della catena montuosa. Il sale rosa dell’Himalaya possiede proprietà particolarmente benefiche per l’uomo, è quindi un vero toccasana per la salute, sia quando è utilizzato in cucina che nelle apposite lampade, le quali rilasciano ioni negativi nell’aria.

Moltissime persone lavorano al chiuso (a casa o in ufficio, in un supermercato o in una scuola), ambienti in cui si utilizzano elettrodomestici e altri apparecchi elettronici che causano l’aumento di onde elettromagnetiche nell’aria. Queste onde sono la fonte di non pochi fastidi, tra cui: sonnolenza, mancanza di concentrazione e senso di spossatezza e, nei casi più estremi, possono anche arrivare a turbare il sonno con stati di nervosismo e agitazione.

Le lampade di sale riescono a contrastare la presenza di questi campi nell’aria. Ti stai chiedendo come è possibile? Esse nel concreto generano ioni negativi che neutralizzano quelli positivi presenti nell’ambiente; sono in grado di purificare l'aria e assorbire l’umidità; e infine, non meno importante, hanno anche una funzione cromoterapeutica, ovvero creano sempre un'atmosfera piacevole e rilassata.



Proprietà e benefici delle Lampade di Sale

La lampada di sale è un elemento molto versatile, utile sia nel curare il design degli ambienti domestici o di lavoro, che per migliorare l’aria che si respira, grazie alle numerose proprietà benefiche che possiede.

Generalmente, i luoghi in cui si passa la maggior parte della giornata, a causa dell’anidride carbonica emessa con la respirazione e a causa delle onde elettromagnetiche rilasciate da apparecchi come computer, televisori, telefoni, si caricano di ioni positivi che causano spossatezza, stanchezza, difficoltà di concentrazione, svogliatezza, calo del tono dell’umore, fino a indurre a stati depressivi. In realtà ciò è dovuto al fatto che, in presenza di un eccesso di ioni positivi (che, a dispetto del nome, non sono utili all’essere umano), il corpo non produce la giusta quantità di serotonina, ovvero il più comunemente conosciuto ormone della felicità. La serotonina è utile a regolarizzare alcuni importanti processi fisiologici, quali: il sonno, la fame, le funzioni intestinali, il ciclo mestruale nelle donne, l’umore e la memoria.

Le lampade di sale, dunque, sono ricche di sali minerali e di ioni negativi che vengono rilasciati nell’ambiente, grazie al calore indotto dalla fonte luminosa al loro interno.

Il rilascio di ioni negativi contrasta gli effetti dannosi degli ioni positivi favorendo di conseguenza la concentrazione, migliorando il tono dell’umore, riducendo lo stress, aumentando l’energia fisica e mentale, e compensando le carenze indotte dalle attività quotidiane.

Le lampade al sale sono anche un importante mezzo per contrastare l’odore di fumo e gli effetti negativi dei prodotti di combustione e, inoltre, forniscono sollievo in alcuni stati morbosi quali sinusiti, asma e allergie.

Tra le altre cose, infatti, le lampade riescono ad assorbire l’umidità senza seccare l’aria, rendendola di conseguenza più pulita e salubre.

Contemporaneamente la luce emessa con i suoi toni ambrati, ovattati e caldi ha un effetto positivo sulla persona: secondo i principi della cromoterapia il colore arancione ha proprietà benefiche e liberatorie sulle capacità fisiche e mentali, poiché è in grado di indurre serenità, ottimismo, maggiore sinergia corpo - mente.

In effetti il colore arancione richiama in un certo senso il bagliore del sole, che è fonte di vita e di energia.

Rispetto alle altre azioni della lampada al sale, quella cromoterapeutica probabilmente risulta meno interessante agli occhi dei più scettici che si basano solo sugli aspetti scientificamente dimostrabili, ma i numerosi test effettuati hanno conclamato i reali benefici del colore e della luminosità riposante di questo tipo di lampada. D’altronde l’essere umano ha una certa predisposizione ad associare i colori corposi e chiari a qualcosa di positivo, mentre quelli scuri e pesanti a situazioni negative.

Proviamo a riassumere brevemente, nella seguente tabella, tutti gli effetti benefici della lampada al sale.

Aumento della concentrazione

Miglioramento delle difese immunitarie

Miglioramento delle allergie e degli stati infiammatori dell'apparato respiratorio

Rallentamento del processo di invecchiamento cellulare

Protezione dall'elettromagnetismo

Controllo dell'umidità nell'ambiente

Delle lampade di sale si raccomanda l’utilizzo per circa 5-6 ore al giorno. E’ bene che il sale sia ben caldo perché possa esplicare la sua funzione e si raccomanda dunque di non accendere e spegnere più volte la lampada per sfruttare al meglio le proprietà.

La liberazione di ioni, inoltre, avviene anche parecchio tempo dopo lo spegnimento della lampada, ossia fino al suo completo raffreddamento.

Va ricordato che la lampada di sale è costituita da materiale vivo e che nel tempo subirà dei cambiamenti. E’ comune che qualche piccola particella di sale si stacchi, è normale trovare la lampada umida o trasudante piccole goccioline d’acqua, in questo caso è sufficiente lasciarla accesa diverse ore consecutive, fino alla totale scomparsa di particelle d’acqua.

La lampada di sale non necessita di tante cure o di una complicata manutenzione: basterà di tanto in tanto utilizzare un panno asciutto o una spazzola con setole morbide per eliminare eventuale polvere o residui e migliorarne l’estetica. Qualsiasi cambiamento estetico e fisico della lampada non sarà causa di cambiamenti nelle sua capacità di ionizzazione dell’aria.



Consigli utili per l'acquisto

Affinché la lampada di sale possa svolgere al meglio la sua funzione e ionizzare l’aria in maniera corretta è necessario considerarne la grandezza in relazione all’ambiente in cui si collocherà.

Di seguito una tabella esplicativa:

Si consiglia, talvolta, per ambienti piuttosto grandi di valutare il posizionamento di due lampade piccole in alternativa ad una grande.

Ogni lampada di sale è assolutamente unica per forma, colore e sfumature.

I prezzi di queste lampade possono variare a seconda della dimensione tuttavia, nonostante si tratti di pezzi unici, il loro costo è accessibile a chiunque.

Le lampade di sale sono elementi belli e funzionali in grado di regalarci un grande beneficio, per vivere e lavorare al meglio.