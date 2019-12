Sanremo: grande gioia per la Festa di Natale alla Scuola dell'Infanzia di San Pietro, il racconto

Martedì 17 dicembre, nella Scuola dell'Infanzia di San Pietro si è svolta la Festa di Natale! "Noi insegnanti Luciana, Nadia, Francesca e Carmen, i bambini, le bambine, le famiglie, le collaboratrici scolastiche Bruna e Rosa siamo stati i protagonisti principali... - raccontano dalla scuola dell'infanzia - Il pomeriggio è trascorso in un baleno: abbiamo cantato tre canzoncine che esprimono l'atmosfera magica del Natale , la nascita del Bambinello, la pace e la fratellanza dei popoli del mondo, la magia delle luci e dello stare insieme in occasione di questa importante festa".



"Anche noi insegnanti, vestite come Babbo Natale, ci siamo lanciate in un divertente balletto e poco dopo i bambini ci hanno raggiunto, fino a ballare tutti insieme sulle note di una canzone piena di ritmo! - proseguono - Vogliamo ringraziare i nostri piccoli alunni : in queste ultime settimane si sono impegnati tantissimo per creare gli oggettini con materiale di riciclo che facevano bella mostra di sé nel Mercatino di Natale. I tavoli erano colmi di pon pon, originali sottopentole, simpatici segnaposto, portatovaglioli, decorazioni dell'albero di Natale realizzati con la pasta e le perline colorate".



"Che emozione preparare gli oggetti del mercatino: tutti abbiamo pitturato e pasticciato. L'atmosfera era caratterizzata da collaborazione e partecipazione alla riuscita di un progetto comune: tra le due sezioni c'era un via vai di bimbi allegri...chi andava da una parte a pitturare, chi andava dall'altra ad incollare, i brillantini si sono sprecati. Sui capelli, sui grembiulini, sui pantaloni probabilmente è rimasta un pò di polvere di stelle... E che dire dell'emozione che abbiamo provato quando in giardino è arrivato Babbo Natale!"



"Con il sacco pieno di regali ha portato gioia e divertimento non solo tra i bambini ma anche tra le mamme e i papà, le nonne, i nonni e tutte le persone che hanno partecipato alla nostra festa... Lo spettacolo si è concluso con un coro molto emozionante, formato dalle voci delle mamme, delle maestre, dei bambini per augurare a tutti, ma proprio a tutti, Buon Natale! - chiosano dalla scuola.