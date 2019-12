Molini di Triora: consiglio comunale, approvati gli interventi urgenti per i danni del maltempo e le risposte alle interrogazioni della minoranza

Si è svolto ieri il Consiglio Comunale di Molini di Triora. Numerose le pratiche all'ordine del giorno a partire dall'approvazione delle ulteriori richieste di somma urgenza per i danni causati dagli ultimi fenomeni meteoavversi che hanno interessato il ponente ligure.

"Verranno eseguiti: il ripristino della funzionalità della condotta delle acque bianche in località Agaggio Superiore; la ricostruzione dei muri di contenimento e la messa in sicurezza del tubo del gas e della fognatura in località Glori; la riparazione del muro di contenimento della vasca dell’acquedotto comunale in località Glori; la riparazione della rottura delle prese della vasca Imhoff della fognatura di Corte; il ripristino della funzionalità della strada Grattino-Drego; la rimozione e la ricostruzione della mulattiera che conduce al Santuario di Glori (a seguito dell’aggravamento della situazione) ed i lavori necessari a seguito dell’aggravamento della frana del versante sulla S.P. 17 al Km 29 +750" - conferma il capogruppo di maggioranza, il consigliere comunale Matteo Morini.



Durante la seduta la maggioranza ha risposto alle tre interrogazioni presentate dal gruppo consigliare Nuovo Futuro su: "accesso agli uffici Comunali"; "Intitolazione panchina pubblica"; "Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale".



"in relazione alla prima interrogazione, con cui si chiedevano chiarimenti in merito alla presenza di un ex Consigliere Comunale all’interno del Municipio alle 7 di mattina, abbiamo spiegato che si trattava di un intervento richiesto a titolo di cortesia dall’Operaio Comunale per ripristinare il funzionamento della caldaia del Municipio. - puntualizza Morini - l’ex Consigliere si era, infatti, sempre attivato gratuitamente durante la precedente amministrazione in caso di problemi alla caldaia, essendo esperto, ed è stato pertanto chiamato per evitare di dover chiamare una Ditta esterna, con inutili costi per il Comune".



"In relazione alla seconda interrogazione, sulla donazione di una panchina al Comune (LEGGI LA NOTIZIA QUI) abbiamo chiarito che si è trattato di una donazione di modesto valore effettuata da due famiglie che volevano ricordare con tale donazione due cari congiunti. - prosegue l'esponente di maggioranza - la panchina donata dalle famiglie è stata posizionata nello stesso posto ove già si trovava una vecchia panchina comunale".



"E’ stata infine approvata all’unanimità una mozione, sempre presentata dalla minoranza, con cui si era chiesta l’attivazione di un sistema di amplificazione e di registrazione delle sedute del consiglio comunale. "Abbiamo evidenziato che ancora a novembre il Sindaco aveva chiesto un preventivo in tal senso, consegnato in copia a tutti i Consiglieri, per cui la mozione faceva sostanzialmente seguito ad un’iniziativa già assunta dalla nostra Amministrazione" - chiosa il consigliere Morini.