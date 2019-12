Ventimiglia: sabato nel centro storico arriva "La Notte dei Lumini"

Tutto pronto a Ventimiglia per “La Notte dei Lumini 2019”, organizzata dall'Associazione 'Ventimiglia tra le Porte Antiche', in programma sabato 21 Dicembre. L'evento, con ingresso gratuito e patrocinio del Comune della città di confine, avrà inizio alle ore 18 e terminerà alle 22. Previsti nel centro storico migliaia di lumini che decoreranno ed illumineranno via Garibaldi, piazza Cattedrale, piazzetta Del Canto, via Piemonte, piazza Funtanin. Alla serata sarà presente anche l'Agosto Medievale che parteciperà con un proprio banco di articoli natalizi.

“Sarà una serata per grandi e piccini – spiegano gli organizzatori - Uno spettacolo che non avete mai visto prima, con un percorso magico che guiderà il pubblico alla scoperta di un viaggio artistico tra suoni, immagini, sapori, impressioni magnetiche e affascinanti luoghi che riscoprono la loro proverbiale e incantevole natura.Un paesaggio fiabesco e magico in un’atmosfera mozzafiato, un evento a cui è impossibile mancare”.

Non mancherà l’animazione musicale:

• presso palazzo Biancheri Galleani la giovane e talentuosa musicista Lighea con la sua arpa suonerà brani del repertorio classico e brani natalizi: inizio ore 18.30 (ingresso libero)

• nella ex chiesa di San Francesco si esibirà la “Little Big Band” capitanata dagli insegnanti: Emanuela Cananzi, Claudio Rodi, Mario Molinari e Wolmer Martina [Il laboratorio con la sua band è attivo dal 1999. Ha partecipato a due “Comenius” con altri 10 paesi europei. Da tre anni sono ospitati da “Music for peace” a Genova]: inizio ore 18.30 (ingresso libero)

I commercianti del centro storico prepareranno per l'occasione deliziose prelibatezze:

• “Il Piccolo Bistrò”: cioccolata calda

• “Bacco tabacco e... di Zecca Cinzia”: birra di Natale e grillè / baccalà e pigato

• “Bar Liu”: involtini primavera

• “I Tipici Gusti di Versace Antonio”: vin brulè

• “Bar Pasticceria Romano”: crepes dolci

• “Antichi sapori da Marì”: torta di lure' e barbagiuai

• “Polleria Centro Storico”: arancini e patatine

• “Panificio Marrali Angelo”: bomboloni ripieni

• “Pizzeria Porta Nizza”: ravioli di pesce e branzino con burrata

Spettacolo nello spettacolo:

• “Presepi alternativi”: l'artista Mario Pola esporrà i suoi magnifici presepi nell'atelier di via Piemonte 24 (ingresso libero).

• “Spazio ZeroSei” propone alle 18:30 con ingresso libero, “RACCONTI IN VALIGIA” (KAMISHIBAI: antico teatrino giapponese). E’ un luogo, in via Al Capo 8, di esperienze e pensieri per bambini e famiglie. Un progetto selezionato all'impresa sociale Con i Bambini nell'ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.