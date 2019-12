Vallecrosia: serie di appuntamenti pre natalizi tra domani e domenica, il via con il 'Villaggio di Natale'

Continuano gli appuntamenti ricreativi del programma di manifestazioni comunali ‘Aspettando il Natale’. Domani, sulla pista di pattinaggio del solettone sud di via Cristoforo Colombo, è prevista l'inaugurazione del ‘Villaggio di Natale’ con tanti giochi per i più piccini aperto tutti i giorni dalle 15 alle 18. Da domani e per tutto il fine settimana, sempre sul solettone sud, saranno presenti gli stand dello ‘Street Food’ con ricette natalizie.

Sabato, nella Sala polivalente comunale si proseguirà con attività culturali, in particolare alle 16, sarà curata la presentazione dei libri Il destino in una stella di Roberto Bassi e Volare è il mio destino di Luisa Bozzolo, dedicati al Capitano pilota delle Frecce Tricolori Valentino Jansa, caduto da eroe con il suo aereo per evitare una strage nel 1971 nei cieli del Friuli; introdurrà i testi e delinearà la figura dell'eroe il dr. Luigi Amorosa del Club Frecce Tricolori.

Alle 17.30, sempre nella stessa sala, sarà inaugurata l' esposizione opere pittoriche di Lucia Bongiovanni e Claudio Bessone (resterà aperta sabato e domenica dalle 10 alle 18). Domenica sono invece previste le seguenti manifestazioni alle 14, sul Solettone sud via C. Colombo, l'arrivo ‘Trenino Natalizio’ con Babbo Natale alle 15, nella Sala polivalente comunale, gli ‘Auguri di Natale’ dell’Amministrazione Comunale e la consegna dei doni alle famiglie residenti con un ultrasettantenne. Seguirà, sempre nella Sala polivalente, un concerto a cura degli allievi dell'Associazione Musicale GB Pergolesi di Vallecrosia.