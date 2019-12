Taggia: sabato al convento dei Domenicani il tradizionale appuntamento con il pranzo di Natale per gli anziani

Sabato 21 dicembre presso il convento dei domenicani di Taggia si terrà il tradizionale appuntamento con il pranzo di natale per gli anziani. Si tratta di un'iniziativa organizzata dall'ufficio servizi sociali del Comune tabiese insieme all'Istituto Alberghiero di Arma di Taggia ed alla Federazione Italiana Cuochi. Il pranzo prenderà il via alle 12.30 ed è previsto anche un servizio di trasporto per gli ospiti che parteciperanno.