Le immagini della festa in via Pietro Agosti (Foto Tonino Bonomo)

A Sanremo si respira aria di festa e ieri pomeriggio in via Pietro Agosti è arrivato Babbo Natale. All’evento hanno preso parte decine di bambini del quartiere e non solo che non sono voluti mancare all’appuntamento per la tradizionale consegna della letterina.

Il negozio ‘Le Creazioni di Anna’ ha organizzato anche una raccolta fondi a favore dell’istituto ‘Gaslini’ di Genova in collaborazione con l’associazione ‘Sorridi con Pietro’.

Foto Tonino Bonomo.