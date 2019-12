Sanremo Giovani, la finale: live dal teatro del Casinò la sfida per le Nuove Proposte del 70° Festival di Sanremo (Foto)

Le immagini in diretta dal Teatro dell'Opera del Casinò

Il giorno della grande sfida è arrivato. In diretta su RaiUno dal Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo va in onda l'edizione 2019 di 'Sanremo Giovani', la gara che mette in palio gli 8 posti tra le Nuove Proposte del 70° Festival di Sanremo.

Con la conduzione di Amadeus si sfidano i 10 ragazzi scelti dalla Rai e gli 8 finalisti di Area Sanremo. Già sicura della sua presenza al Festival2020 è Tecla Insolia, vincitrice dell'ultima edizione di Sanremo Young.

La gara è lunga e articolata. I ragazzi si sfideranno in battaglie uno contro uno e saranno le quattro giurie (demoscopica, di esperti, commissione Rai e televoto) a decretare il vincitore che, di diritto, di volta in volta staccherà il suo pass per il prossimo Festival. La giuria degli esperti è composta da: Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D'Alessio (tutti arrivati al Casinò a bordo di un furgoncino vintage griffato Rai e guidato da Amadeus).

I 10 finalisti sono: Avincola "Un rider", Eugenio in Via Di Gioia "Tsunami", Fadi “Due noi", Fasma "Per sentirmi vivo", Jefeo "Un, due, tre stella", Leo Gassmann "Vai bene così", Marco Sentieri "Billy Blu", Réclame "Il viaggio di ritorno", Shari "Stella", Thomas "Ne 80".

In aggiornamento.

Foto in diretta dal Teatro del Casinò a cura di Duilio Rizzo.