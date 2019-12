Sanremo: domani in Comune il pensiero del filosofo Augusto Del Noce nella lezione dell’Unitre

Domani, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, il prof. Giorgio Durante terrà una conferenza dal titolo “Dall’inevitabilità alla possibilità. Augusto Del Noce sulla storia della filosofia moderna” (ore 16).

L’incontro si inserisce all’interno della programmazione Unitre di Sanremo e parteciperanno gli studenti del Liceo Cassini che presenteranno il relatore.

Così il prof. Durante illustra l’incontro “La conferenza intende ricordare alcuni temi del pensiero filosofico di Augusto Del Noce a trent’anni dalla scomparsa. Nell’impossibilità’ di rendere conto in modo esauriente dell’intera vastità e profondità del suo pensiero, la relazione si concentra solamente sulla sua visione dello sviluppo della storia della filosofia moderna. Tale visione mette in discussione un tradizionale paradigma interpretativo che afferma che il pensiero e la civiltà dell’Occidente corrono inevitabilmente da una visione religiosa della realtà e della storia verso una visione laica, secolare, nella quale la ragione rende progressivamente superflua la fede nella trascendenza, come qualcosa di fuori moda e senza significato. In alternativa a questo paradigma dell’inevitabilità, che non rende sufficientemente conto della complessità del pensiero moderno, Del Noce propone una visione aperta dello sviluppo del pensiero filosofico nella modernità, partendo da un’acuta e innovativa rilettura del pensiero di Cartesio, considerato il fondatore della filosofia moderna. Da tale rilettura, segue una diversa prospettiva sullo sviluppo della storia della filosofia dal Seicento in poi. Nell’integrare i grandi valori della tradizione religiosa dell’Occidente con quelli emersi nella cultura moderna, tale prospettiva apre la possibilità di superare l’opposizione, tradizionalmente data per scontata, tra Cristianesimo e Modernità. Questa conferenza è dedicata alla cara memoria di Serenella Villa Martinoia, sincera amica e apprezzatissima maestra sanremese, recentemente scomparsa”.