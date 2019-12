Sanremo: all'istituto Mater Misericordiae il tradizionale spettacolo dedicato al Natale

Come da tradizione, anche quest’anno, all’istituto Mater Misericordiae di Sanremo, si è svolto lo spettacolo dedicato al Natale.

Nel primo pomeriggio si sono esibiti i bambini della scuola primaria che, con l’aiuto delle maestre, delle teachers inglesi e sotto la direzione della professoressa di musica Gabriella Basilico, hanno preparato musiche e canti natalizi di fronte ad una platea di genitori visibilmente commossi. Subito dopo i ragazzi della secondaria di primo grado hanno portato in scena l’opera di Miguel de Cervantes Don Chisciotte, oggetto di studio in lingua italiana e spagnola. Sono stati guidati nel l’interpretazione dalla professoressa Cinzia Sergi e dal professor Luciano Lupo.

Il tutto è stato arricchito con interventi musicali e canti magistralmente diretti dalla professoressa Gabriella Basilico e coadiuvati dalla professoressa Daniela Morra per i testi in lingua inglese e dalla professoressa Tiziana Speranza per l’allestimento delle scenografie. I ragazzi sono riusciti a raccontare l’intera trama toccando i temi più importanti del romanzo e rendendolo unico nel suo genere e raccogliendo gli applausi dei genitori venuti ad assistere alla loro performance.