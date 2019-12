L’irresistibile fascino del Natale a Sanremo

Sanremo tutta da vivere durante il Natale! La nostra città si veste a festa e il suo indiscusso fascino permette di gioire appieno dell’atmosfera tipica di questo periodo, illuminandosi grazie a inediti giochi di luce e allo scintillante albero di Natale in piazza Colombo.

Tante le location dove assistere a percorsi espositivi, visite turistiche alla scoperta di alcuni luoghi della città, recital, mostre e intrattenimenti musicali!

E ovviamente spazio agli eventi dedicati ai più piccoli: le esibizioni acrobatiche in costume natalizio, i Babbo Natale in giro per la città, la presentazioni di libri per bimbi e ragazzi, gli spettacoli di animazione con giocoleria, equilibrismo, danze sui trampoli, costumi luminosi.

I musical natalizi e i disco party si alterneranno a percorsi musicali come quelli proposti dalla Fondazione Orchestra Sinfonica, dalla rassegna di pianoforte, dalle canzoni e dai racconti del Festival.

E non mancheranno le esibizioni live nelle piazze, i concerti nelle Chiese, i saggi strumentali e di canto di giovanissimi allievi.

Un Natale che è davvero la festa di tutti, grandi e piccini!

Tutti gli eventi su

https://www.facebook.com/sanremocittamusica/?fref=ts

https://sanremoplus.com/