Imperia: un pomeriggio ‘green’ in Via Cascione con la consegna delle borracce ai bambini

Un pomeriggio all'insegna della sostenibilità ambientale. Per promuovere l'utilizzo di contenitori alternativi alla classica bottiglietta di plastica usa e getta, l'Amministrazione Comunale ha deciso di consegnare in dono ad ogni alunno delle scuole di infanzia e primarie di Imperia una borraccia colorata.



La festa inizierà lunedì 23 dicembre, alle ore 15.30, in Via Cascione, durante un evento con animazione natalizia. Sarà presente il sindaco Claudio Scajola che farà gli auguri ai piccoli cittadini di Imperia. Le borracce non ritirate verranno successivamente consegnate alla scuole, così come avverrà direttamente nelle classi la distribuzione tra i ragazzi delle medie. In totale verranno distribuite quasi 4mila borracce.



“Avevamo invitato i ragazzi domani, 20 dicembre, ma le previsioni meteo ci hanno fatto propendere per uno spostamento”, spiega l'assessore all'Ambiente, Laura Gandolfo. “L'iniziativa fa parte di un ampio progetto che stiamo portando avanti per ridurre il rifiuto alla fonte. Abbiamo trovato grande apertura da parte degli insegnanti sui temi della sostenibilità ambientale e questo ci è sembrato un buon modo per sensibilizzare i più giovani”.