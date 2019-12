Imperia: flash mob natalizio in piazza Roma sulle note di “All I want for Christmas is you” (Foto e Video)

Una gioiosa mattinata per augurare a tutta la città un felice Natale. Questa mattina in piazza Roma i ragazzi della scuola secondaria di primo grado “Boine” hanno inscenato un flash mob sulle note di “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey.

L'evento organizzato dalla maestra di danza Maria Luisa Scarpato della scuola “Universal HeArt” ha attratto la curiosità di molti passanti che si sono fermati per ammirare la coreografia. Una gradita sorpresa che ha portato un'ondata di magia in piazza Roma.