Come portare una bici pieghevole su un aereo

Portare con sé la propria bicicletta è estremamente utile quando si viaggia perché si avrà sempre a disposizione un mezzo di trasporto efficiente, non sarà necessario noleggiare un'auto e non si farà affidamento solo mezzi pubblici per gli spostamenti brevi. Andare in bicicletta inoltre aiuta a tenersi in forma, e, soprattutto, è il metodo migliore per scoprire una nuova città.

Bagaglio a mano o check-in?

Sebbene alcune piccole bici si possano inserire all'interno di una borsa per il trasporto, il consiglio è quelli di non portare mai la bici pieghevole a bordo. I motivi sono vari: la maggior parte dei modelli sono dotati di ruote da 20 pollici, quindi sono troppo grandi per poter essere inserite in un bagaglio a mano. Inoltre la bici potrebbe non superare facilmente i controlli di sicurezza prima di accedere all’area dei gate. E rimanere ai controlli per spiegare il motivo per cui si sta cercando di imbarcare una bicicletta, in alcuni aeroporti potrebbe non essere particolarmente semplice e potrebbe, se tutto va bene, far perdere un sacco di tempo

Anche se si possiede un modello di bici pieghevole con ruote da 16 pollici, c'è la possibilità che si dovrà registrarla al gate di imbarco, specialmente quando si vola con aerei piccoli. Quindi il rischio di trovare la bici rotta una volta giunti a destinazione non è da scartare.







Come imballare la bici pieghevole (ed evitare di pagare un sovrapprezzo quando la si spedisce)

In pratica, spedire la bici pieghevole quando si effettua il check-in è senza dubbio la soluzione migliore e più sicura. Quindi, come imballarla correttamente per evitare danni e costi aggiuntivi?

Molte persone potrebbero pensare che basti acquistare una borsa da bici pieghevole o una custodia rigida specializzata per questo compito, ma sono totalmente uno spreco di denaro. Se le borse in poliestere sono troppo sottili per proteggere la bici, le costose custodie rigide possono contenere solo biciclette di piccole dimensioni e non hanno lucchetti TSA. Inoltre, chi possiede una bici con ruote da 20 pollici, non troverà nelle custodie speciali un grande aiuto.

Se si possiede una bici della marca Brampton , tra le più vendute, si può facilmente rimuovere il reggisella e mettere tutto all'interno di una valigia grande. Non c’è che l’imbarazzo della scelta tra i vari modelli, tenendo presente che è meglio optare per un modello “rigido”. Chiaramente sarà necessario e caldamente consigliato aggiungere un po' di imbottitura per coprire come meglio si riesce la bicicletta. Può sembrare strano, ma sicuramente si avrà ancora spazio per qualche indumento o accessorio.

Se invece si vuole partire con un modello di bici più grande, il consiglio è di metterla nella confezione originale. Questo è il metodo più utilizzato e meno rischioso per l’incolumità delle bici, ovvero inserirla nella sua scatola con relativo imballaggio interno. Molte delle compagnie aeree non fanno pagare un euro in più per la spedizione di un bagaglio fuori misura o in sovrappeso, sebbene la scatola superi la franchigia bagaglio gratuita, per le dimensioni, ma non per il peso, che poi è la caratteristica che le compagnie aeree tendono a valutare con più severità.

Normalmente le dimensioni di una scatola per una bici pieghevole con ruote da 20 pollici supera solo di qualche centimetro quelle per i bagagli che si possono spedire gratuitamente. A volte può capitare che il personale dei banchi del check-in chieda se c’è una bici all'interno della scatola. Inutile negare (anzi!) e, se l’addetto non si è alzato con il piede sbagliato, si è a posto. Dopo tutto la differenza di dimensioni tra i bagagli che si possono spedire gratuitamente e quelli dove occorre pagare un sovrapprezzo perché molto grandi è talmente piccola che un addetto non particolarmente scrupoloso non farà storia per le dimensioni.

Dopo aver effettuato il check-in, potete “dimenticare” la bici, andare al gate di imbarco e, nei limiti del possibile, godervi l’attesa, anche poiché non dovrete portarvi appresso una bici (o meglio un bagaglio) da 10 kg. Una volta giunti a destinazione, la scatola potrà essere “smontata” e messa nello zaino, (ricordandosi di portare anche un rotolo di scotch molto resistente) o, se si noleggia un’auto per gli spostamenti più lontani, nel bagagliaio.