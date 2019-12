A Natale basta con i soliti doni classici e scontati, regala cannabis light! La puoi ordinare sul nuovo sito e shop online di Canapaland

Il Natale è ormai alle porte e hai poco tempo per pensare ai regali? Nessun problema! Quest'anno regala qualcosa di nuovo e insolito come i prodotti del mondo della canapa sia alimentari che cosmetici e sicuramente farai un figurone. La canapa è un'idea originale e i suoi benefici sono ormai noti a tutti.

Da Canapaland a Sanremo in via Martiri, 24 potrai trovare una ricca selezione di idee regalo. Inoltre lo store è fornito anche di tutto quello che si necessita per la produzione amatoriale e industriale di canapa nel rispetto della legge n° 242 del 2016 con i prodotti delle migliori aziende in Europa e America del nord. Se invece non hai tempo per recarti al negozio, visita il nuovo (sito) e shop e potrai ordinare le nuove infiorescenze e molto altro ancora.

Per ulteriori informazioni:

Canapaland

Via Martiri, 24 - Sanremo

https://www.facebook.com/canapaland.sanremo/