Ventimiglia: allerta 'rossa' di domani, non ci sarà il mercato del venerdì e rimarrà chiuso anche il Mercato Coperto

Domani non ci sarà il classico mercato del venerdì a Ventimiglia e rimarrà chiuso anche il mercato coperto. La dolorosa decisione è stata presa dall’Amministrazione comunale della città di confine, dopo i contatti telefonici intercorsi tra l’Assessore al Commercio e le categorie interessate.

La volontà politica dell’Amministrazione era quella di lasciare almeno il mercato aperto, soprattutto per le forti richieste dei commercianti. Purtroppo, però, gli uffici non possono concederlo perché il mercato coperto è in zona esondabile. C’è sconforto e dispiacere tra i commercianti, sia gli ambulanti che quelli del mercato coperto, visto che si trattava dell’ultimo venerdì prima del Natale e che quindi avrebbe garantito buoni incassi.

Tra l’altro, c’è da sottolineare che anche in Costa Azzurra è stata diramata l’allerta rossa con la chiusura della scuole a conferma delle pessime previsioni del tempo. Di fronte alla situazione che si preannuncia molto difficile, soprattutto nel pomeriggio anche se il grado di allerta ‘rosso’ partirà alle 8, non ci si può fare nulla.