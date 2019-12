Sanremo: prima riunione del Coc questa sera al Palafiori in attesa dell'allerta 'ROSSA' di domani (Video)

Torna l’allerta meteo ‘rossa’ nella nostra provincia ed il ‘Centro Operativo Comunale’ di Sanremo si è riunito questa sera, per prevenire qualsiasi problema per la giornata di domani.

Dalle 18 è stato riaperto l’ufficio che ospita il Coc, con i radioamatori che hanno sistemato le apparecchiature necessarie per i collegamenti ed il Sindaco ha parlato con tutti i responsabili.

“Abbiamo monitorato nelle ultime ore tutti i corsi d’acqua – ha detto – per essere pronti per qualsiasi evenienza. Purtroppo dovremo far fronte anche ad una possibile mareggiata ma colgo l’occasione per chiedere ai cittadini, per quanto possibile, di rimanere domani a casa, vista la situazione prevista”.

Il Coc di Sanremo aprirà domattina alle 7, un'ora prima dell'inizio dell'allerta 'rossa' che ricordiamo andrà avanti per tutta la giornata, come sottolineato anche questa sera dalla Protezione Civile regionale che ha messo in guardia sull'arrivo della perturbazione (QUI).