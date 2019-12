Incidente stradale poco dopo la mezzanotte in largo Nuvoloni, all’incrocio con corso Imperatrice. Un uomo ha perso il controllo del proprio scooter finendo fuoristrada per cause ancora in via d’accertamento.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ed un’ambulanza di Ospedaletti Emergenza. L’uomo è stato portato in ospedale, in codice giallo di media gravità. Il traffico è stato bloccato per alcuni minuti, per consentire i soccorsi.