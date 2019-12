Rezzo: in previsione dell'allerta rossa, il sindaco Adorno valuta l'evacuazione di Cenova

Potrebbe essere evacuata la frazione di Cenova, il paesino colpito dalla frana nei giorni della scorsa allerta meteo. In previsione delle prossime piogge che hanno portato l'Arpal a emanare un bollettino di allerta rossa per domani fino alle 21, il sindaco Renato sta valutando la decisione drastica di evacuare l'intero paese, che era già stato fatto evacuare la notte della frana.



"Al momento - ha detto il sindaco a Imperia News - la situazione sembra essere sotto controllo. Non si sentono rumori, pioviggina appena. Bisogna capire come sarà domani, la decisione la prenderò tra stanotte e domani mattina".