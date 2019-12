Rapina a casa di Giuseppe Rinaldi nel 2016: la Cassazione rigetta il ricorso e Mario Mistretta torna in carcere

E’ tornato in carcere, dopo che la Cassazione ha rigettato il ricorso del suo legale, Mario Mistretta, condannato a 5 anni di reclusione per rapina aggravata in concorso ed arrestato nell’ambito dell’operazione ‘Rebound’.

Mistretta era stato condannato nel 2017 ad Imperia ed era arrivata la conferma dalla Corte d’Appello l’anno successivo. L’indagine che lo ha portato definitivamente in carcere era stata avviata dalla Squadra Mobile imperiese dopo che, il 24 giugno 2016, due persone travisate ed armate di pistola avevano fatto irruzione nell’appartamento di proprietà della famiglia Rinaldi, a Poggio di Sanremo. In casa vennero rubati preziosi per diverse migliaia di euro ed i malviventi avevano anche picchiato la moglie di Giuseppe Rinaldi. Lindagine aveva consentito di individuare in Maroi Mistretta e Marcello Marini gli ideatori e ‘complici’ della rapina.

Marini, al quale era stata trovata la pistola, carica e col colpo in canna, con cui era stata commessa la rapina, aveva già patteggiato la pena di 4 anni di reclusione, mentre Mistretta aveva scelto il giudizio abbreviato (che in caso di condanna prevede la riduzione della pena di un terzo). Dopo la condanna a 5 anni aveva fatto ricorso in Appello e quindi in Cassazione.

Quest’ultima, rigettando il ricorso e condannando Mistretta anche al pagamento delle spese processuali, gli ha ‘aperto le porte’ del carcere di Sanremo, dove è stato condotto dal personale della Squadra Mobile, che aveva svolto le indagini, insieme a quello del Commissariato di Sanremo.

L’indagine della Squadra Mobile aveva consentito di accertare anche l’attività di traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti da parte del nucleo familiare Rinaldi (Giuseppe ed i suoi figli Matteo e Luca), tutti già condannati in via definitiva a pesanti pene e tuttora detenuti in carcere, dopo l’esecuzione delle misure restrittive eseguite nei loro confronti nel settembre del 2016.