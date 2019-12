Imperia: coniglio salvato dalla Squadra Volante sulla strada per Piani, è già la mascotte della Questura (Foto)

Due agenti della squadra Volante della Questura di Imperia hanno tratto in salvo un piccolo coniglio che si trovava in mezzo alla strada, sull’Aurelia in direzione Piani.

Il piccolo animale, molto impaurito, rischiava di essere messo sotto dalle auto in transito e gli agenti lo hanno subito soccorso, trovandogli una adeguata sistemazione per la notte. Grazie anche alla collaborazione degli agenti della Questura, con degli scatoloni e una coperta, hanno realizzato una cuccia di fortuna, lasciando l’animale al sicuro negli Uffici.

Il coniglio è già la mascotte dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dove i colleghi si stanno prendendo cura di lui, nell’attesa che venga restituito al legittimo proprietario o venga preso in carico dai veterinari dell’Asl.