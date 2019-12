A Riva Ligure la tombola con tutti i personaggi del paese: da Giorro il regalo per le feste ai bambini della scuola

Non manca la fantasia a Riva Ligure dove quest'anno per le festività si potrà giocare alla 'Supertombola di Riva Beach!”. Che cos'è? Si tratta del tradizionale gioco per famiglie che di solito si usa in questo periodo dell'anno, con una particolarità, i numeri sono associati a persone, personaggi, attività di questa cittadina.



Il tratto è quello inconfondibile di Giorgio Giannone, alias Professor Wonder Baz, del Baz Animation Studio. In tanti lo conoscono per aver creato il personaggio di Giorro, l'eroe mascherato alter ego del sindaco Giorgio Giuffra.



“Dall'1 al 90 la smorfia rivasca”, così il primo cittadino di Riva Ligure ha sintetizzato l'operazione immagine dietro questa tombola. L'idea è stata proposta da Giannone al Sindaco che ha subito accolto con entusiasmo la proposta e così è nato il tabellone, stampato a costo zero per il Comune e che sarà regalato ai bambini della scuola di Riva Ligure.



LE INTERVISTE





"In questi anni ho disegnato quelli che sono, in caricatura fumettistica, i miei amici e tutti i commercianti di Riva Ligure e non solo. Contandoli ci siamo accorti che erano novanta e allora perchè non fare un bel 'Supertombolone di Riva Beach?! L'iniziativa è stata sposata in pieno dal Sindaco che mi ha subito commissionato di portarlo in omaggio a tutti i bambini delle scuole elementari con gli auguri di Giorro per il Natale" - racconta Giannone."Un'idea festosa e giocosa, teniamo a quelle che sono le tradizioni delle festività natalizie. Una di queste è sicuramente la tombola che farà capolino in tante famiglie. - ha aggiunto il sindaco Giuffra - Una smorfia in salsa rivasca dove ad ogni numero sia abbinato un personaggio noto del nostro borgo. Vogliamo far si che le attività commerciali abbiano il giusto riscontro all'interno delle famiglie per quello che fanno quotidianamente tenendo aperte le proprie serrande e per far conoscere personaggi e associazioni tradizionali ai più piccoli, perchè un domani possano prenderne spunto, cercando di farne parte o per poter realizzare i propri sogni in questa Riva Ligure che ci auguriamo possa essere sempre più bella ed accogliente".

La Supertombola è piaciuta talmente tanto che potrebbe essere necessario doverne stampare ulteriori copie. E' un'opzione al vaglio dei promotori dell'iniziativa considerando che ogni giorno stanno arrivando richieste di poter avere dei tabelloni. L'obiettivo potrebbe essere di estendere il regalo anche ai negozianti, un agrément per i clienti ed un ulteriore dono per le famiglie di Riva Ligure.