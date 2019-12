Triora perde uno dei locali più apprezzati, il Ricicí. "Ci dispiace ma realizzeremo il nostro sogno: aprire un'osteria in paese"

In questi ultimi giorni del 2019 a Triora ha chiuso il Bar Ricicí. Una realtà imprenditoriale a gestione famigliare portata avanti in questi tre anni da Jessica ed Alessio, una coppia di giovani che ha deciso di vivere e lavorare a Triora.



Su TripAdvisor era tra i locali più quotati nel paese delle streghe. Infatti il Ricicí si è ritagliato una considerevole fetta di clienti vicini e lontani, complice la simpatia del personale e l’ottimo livello qualitativo offerto dalla colazione all’aperitivo. Un luogo caratteristico e rinomato per questo borgo e la sua chiusura fino ad oggi era una voce di paese, fino alla conferma arrivata ieri.



Non si tratta di un addio ma di un investimento. Infatti come ci hanno confermato Jessica ed Alessio: “Ovviamente ci dispiace perché il Ricicì è una piccola bomboniera ma abbiamo questa fortuna di poter realizzare il nostro sogno: aprire un'osteria. A Triora manca e soprattutto saremo nel nostro. Per impegnarci come piace a noi, dobbiamo mettere tutto il nostro potenziale in un'unica attività. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che ci hanno dimostrato affetto e supportato in questi anni di soddisfazione e crescita personale. Nella vita bisogna sempre migliorarsi e rincorrere i propri sogni”.



Quindi un arrivederci. Infatti, il prossimo passo sarà la ‘Loggia della Strega’, così come anticipato dalla coppia. La nuova osteria prenderà forma nel 2020, all’ingresso del paese, dove inizia il centro storico. Attraverso una massiccia opera di restauro verrà riportata a nuova vita quella che in passato, oltre 40 anni fa, era già stata un’osteria. Intanto, i locali che ospitavano il Ricicí, rimarranno chiusi, in attesa che qualcuno si faccia avanti per una eventuale riapertura di un altro locale.