Triora: con l'addio di Jessica e Alessio alla gestione, il Bar Ricicí rimane in attesa di una nuova guida

"Triora offre una opportunità di lavoro già ben collaudata a chi comprerà questa piccola attività che già è stata fonte di tante soddisfazioni. Il Ricici' non chiude aspetta solo una nuova guida che sicuramente potrà collezionare altri successi nell'ambito personale e lavorativo".



Queste le parole di Daniela Coscioli, proprietaria del Ricici', fiduciosa al più presto di poter comunicare il nominativo di un nuovo proprietario. "...consapevole che al giorni d'oggi si hanno più vantaggi commerciali nell'entroterra che non in riviera. Il Bar Cafe' Ricici' non chiude!" - ci tiene a precisare la proprietaria dell'immobile rispetto a quanto detto dai due ex gestori del locale.



La vicenda è relativa al famoso bar di Triora (Ne abbiamo parlato QUI) In attesa che il Ricicí trovi la sua nuova guida, la proprietaria spiega: "Dopo tutto il lavoro ed i sacrifici affrontati nel 2012 ho potuto realizzare il Bar Cafe' Ricici' in uno degli scorci più suggestivi di Triora, e non solo, proprio nella piazza della chiesa e già dalla apertura ci sono sempre stati ampi consensi da parte di turisti e locali ed il locale certamente non chiuderà, anzi vi aspetterà con nuove offerte ed eventi dalla prossima primavera! Nel 2017 per motivi familiari e di salute ho dovuto affidare in gestione questo "mio" sogno a Jessica che l'ha portato avanti con successo fino ad ora che ha deciso di realizzare un "suo" sogno" - conclude.