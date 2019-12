Riutilizzo acqua piovana tramite cisterne di raccolta nelle nuove abitazioni: Barbagallo “Apertura dell'assessore Scajola ad approfondire la questione in commissione”

Apertura importante, oggi in Consiglio regionale, da parte dell'assessore Scajola in merito alle misure per il reimpiego razionale delle risorse idriche, attraverso la raccolta dell'acqua piovana nei caseggiati.

“Come Partito Democratico – ha detto il Consigliere regionale imperiese, Giovanni Barbagallo - abbiamo presentato in aula due emendamenti al Bilancio per chiedere, in sostanza, che chi realizza nuove abitazioni (o ne ristruttura di vecchie) debba dotarle di apposite cisterne per la raccolta dell'acqua piovana. Un sistema ecologico per non sprecare acqua e poterla riutilizzare per usi domestici (previa approvazione dell'Asl), ma anche per irrigare aree verdi pubbliche e private e alimentare reti antincendio e autolavaggi. Oltre a questo, poi, la raccolta dell'acqua piovana rappresenta anche una buona pratica per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Gli emendamenti non sono stati approvati, ma l'assessore ci ha chiesto di ritirarli per poter discutere più approfonditamente la questione in Commissione”.

“Un'apertura a cui guardiamo con favore – termina Barbagallo - e che confidiamo porterà alla realizzazione di questi obiettivi importanti dal punto di vista ambientale. Naturalmente vigileremo che la questione venga affrontata al più presto”.