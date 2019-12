Pigna: il Comune verso il consumo zero delle plastiche, oggi la consegna delle borracce per l'acqua agli alunni

Anche l’Amministrazione comunale di Pigna, piccolo centro dell’alta Val Nervia, lavora per rendere il proprio territorio sempre più ‘green’. Piccole cose, piccole scelte ma importanti per il futuro della terra, che deve allontanarsi il più in fretta possibile dall’uso della plastica, che sta devastando soprattutto il mare e la sua fauna.

L’Amministrazione di Pigna consegnerà, questa mattina alle 10, agli alunni della scuola ‘Ludovico Isnardi’ (scuole dell’Infanzia, Elementari e Medie), una borraccia da 50 cl, per sensibilizzare i ragazzi sul problema del consumo delle plastiche.

“Ricorderemo per l’occasione – ha detto il Sindaco Roberto Trutalli - che sarà cura dell’Amministrazione, in futuro, adoperarsi per la riduzione e ‘consumo zero’ di plastiche, con l’installazione di un piccolo erogatore di acqua potabile nelle scuole stesse”.