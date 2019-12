Ospedaletti: sopralluogo a Villa Sultana, il sindaco Daniele Cimiotti ha incontrato martedì la proprietà

Si muove qualcosa sulla pratica di Villa Sultana ad Ospedaletti. Se ne era parlato a lungo in campagna elettorale e martedì il sindaco ha avuto modo di incontrare la proprietà dello storico edificio che fu il primo Casinò d’Italia nel 1884.

A distanza di tanti anni, oggi, la storica dimora, unica nel suo genere, è ridotta in pessime condizioni, dal giardino all’edificio. Da diverso tempo la villa è stata inglobata dalla vegetazione cresciuta in modo selvaggio. All’interno dell’immobile, sono ben visibili i segni del tempo e del degrado, a causa anche di persone che l’hanno occupata, per dormire o per attività lontano da sguardi indiscreti.

Una condizioni di incuria e degrado che il sindaco Daniele Cimiotti vorrebbe vedere finire. Di recente il Comune aveva preso una posizione invitando la proprietà a farsi carico della problematica della storica villa, vincolata proprio la sua valenza architettonica.



Così, dal sopralluogo di martedì, con i responsabili della dimora è emersa la volontà comune di dare nuova luce a questo spazio. Il primo cittadino di Ospedaletti ha confermato “Hanno promesso di poter portare avanti il discorso di messa in sicurezza dell’edificio e della pulizia del nostro parco, avendo a disposizione un parco bello e fruibile e non nelle condizioni in cui versa adesso. Un passo avanti verso il futuro di questa villa”.



Il progetto sulla Villa prevede che un giorno qui venga ospitata una residenza turistico alberghiera e numerosi alloggi ad uso residenziale. Sebbene ad oggi non ci sia una road map di interventi, un primo step potrebbe riguardare il parco e soprattutto l'area perimetrale dell'immobile, con l'obiettivo di renderlo almeno inaccessibile, evitando così che qualcuno possa introdursi all’interno e farsi male. Bisognerà attendere quindi il 2020 per capire quale possa essere il destino della Villa e dei suoi 14mila metri quadri di giardino.