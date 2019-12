Imperia: consiglio abbandonato in mezzo alla strada salvato dagli agenti della Polizia

Due operatori della Volante di Imperia questa notte hanno recuperato un coniglio solo e impaurito in mezzo alla carreggiata.

Il cucciolo è stato notato dagli agenti sull’Aurelia, in direzione Piani, in un tratto a percorrenza veloce estremamente pericoloso per l’animale solo e impaurito. Immediatamente soccorso, i poliziotti si sono adoperati per trovargli un’adeguata sistemazione per la notte. Grazie anche alla collaborazione degli operatori di vigilanza della Questura, è stata arrangiata una “cuccia” di fortuna con scatoloni e una coperta lasciando così l’animale al sicuro negli Uffici.

Il coniglio è già la mascotte dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico dove si stanno prendendo cura di lui, nell’attesa che il cucciolo venga restituito al legittimo proprietario o venga preso in carico dai veterinari dell’ASL.