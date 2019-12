Bordighera è il comune più 'riciclone' del 2018 in provincia di Imperia: Ingenito "Ci saranno ulteriori investimenti" (Video)

Grande soddisfazione per il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, dopo aver appreso dal nostro giornale dei dati di Legambiente sul 2018 (cliccando QUI). Se l'imperiese si attesta al 46,2%, con una crescita rispetto al 2017 del 2,6%, Bordighera è in vetta, anche se la raccolta differenziata è al 76,7% con un segno meno pari all’1,1% sul 2017). Dopo la città delle palme ci sono: Seborga (294 abitanti e raccolta al 76,0%, +0,3% sul 2017) e Riva Ligure (2.870 abitanti e raccolta al 73,8%, +31,1% sul 2017).

“Il merito parte da lontano – ha detto Ingenito - e da chi mi ha preceduto. Noi abbiamo portato avanti, con determinazione questo desiderio e questa ferma ambizione ecologista che abbiamo, ricordando che il nostro è un comune ‘plastic free’. In futuro avremo nuovi investimenti sulle strutture che riguardano la raccolta differenziata e l’ambizione è quella di evitare soprattutto che i mozziconi di sigarette vengano lasciati sulle spiagge. Proprio su questo tema ci saranno grosse sorprese per i cittadini ed i turisti”.

Cosa può dire a quei comuni che sono molto indietro sulla raccolta differenziata? “Noi possiamo dire loro di guardare chi ha ottenuto importanti risultati come il nostro e noi siamo a loro totale disposizione per suggerimenti e Consigli. Come d’altra parte abbiamo fatto, appoggiandoci al tempo ad altri comuni, che erano decisamente più performanti sul tema, rispetto a noi”.