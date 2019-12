Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 19 a domenica 22 dicembre in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE

SANREMO

9.30 & 15.00. ‘Canti di gioia’: concerto per le scuole alle 9.30 e per il pubblico alle 15 a cura dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Teatro Centrale (info)

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio



10.00. ‘Scopri la Pigna’: fiera dell'artigianato valdostano di tradizione Locali della Pigna, Piazza Cassini, fino al 24 dicembre



16.30-18.30. ‘Tè Letterario’ con presentazione del libro ‘Vorrei essere un gatto’ con la partecipazione degli autori: il prof. Dario Daniele, la prof.ssa Sara Di Vittori e il fumettista Paolo Pinto. Evento benefico a favore di ASSEFA. Bar ‘Perla’ (davanti all’Ariston)

18.00. Presentazione de ‘Il Libraio’, l’ultimo libro dell’avvocato e scrittore sanremese Alberto Pezzini. Museo del Fiore a Villa Ormond

20.30-22.00. ‘Save the Bees, Save your Mind, Save your Life’: ultimo di cinque incontri gratuiti sul tema dei vari aspetti dell’Apicoltura rivolto agli infortunati sul lavoro della provincia di Imperia, ai loro familiari e a tutta la cittadinanza interessata. Sede dell'Associazione IntegrAbili C.so Mazzini 3, Ex Scuderie Villa del Sole, info 329 9593336

21.00. ‘Sanremo Giovani 2019’: spettacolo musicale in diretta su Rai 1 dal Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

21.15. ‘Figli di nessuno tour. Fabrizio Moro’. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



9.00. Per le Giornate Mondiali per la Disabilità, Promozione Salute... per caregiver: ginnastica dolce e benessere promossa da Centro Motorio Imperia ASL 1. Palasalute (palestra 2° piano)

9.00-19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi



10.00. Flash Mob degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado G. Boine sulle note di ‘All I want for Christmas is you’ di Mariah Carey. Evento a cura della Scuola di danza ‘Universal HeArt’. Piazza Roma

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

10.30-13.30. Per le Giornate Mondiali per la Disabilità, S.E.I.... Speciale: una finestra aperta sul mondo della disabilità. A seguire buffet a cura dei ragazzi della scuola. Aula Magna della Scuola Edile



17.30. ‘1989-2019: la caduta del muro di Berlino e la nascita della nuova Europa. Esiste ancora un muro invisibile?’: conferenza dedicata ai trent'anni dalla caduta del muro di Berlino con relatore Gabriele D'Ottavio dell'università di Trento, organizzata dall’Istituto di Cultura Italo Tedesco. Polo Universitario di via Nizza



VENTIMIGLIA

19.00. ‘Porte aperte al C.P.I.A. per un Natale multietnico’: momento di condivisione e di scambio culturale attraverso la presentazione e descrizione di piatti e tradizioni culinarie proprie dei paesi di origine degli iscritti. I.C. Biancheri, via Roma 61

BORDIGHERA

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

12.00. (RINVIATA) Premiazione concorso ‘Critici in Erba’ nell’ambito del ‘Ponente Film Festival’. Sala comunale

TAGGIA ARMA

10.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’ (8a edizione): la Natività di Gesù per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)

21.00. Cerimonia di consegna delle ‘Sequelle’: onorificenza che premia l’impegno di cittadini particolarmente attivi in azioni di volontariato a cura del Comitato Festeggiamenti San Benedetto-Rioni Tabiesi + Concerto di Natale della Banda cittadina ‘Pasquale Anfossi’. Palestra Opere Parrocchiali, ingresso gratuito



RIVA LIGURE



17.00. Incontro rivolto alla popolazione dal titolo ‘Diabete: conoscerlo per prevenirlo’, pro-mosso dal Comune di Riva in collaborazione con ASL1 . Intervengono il Direttore Socio Sanita-rio Roberto Predonzani, il Direttore Distretto Sanitario Sanremo Roberto Castagno e la diabeto-loga Laura Affinito Bonabello. Sala Consiliare del Comune, Via Nino Bixio 15

DIANO MARINA

10.00-24.00. ‘Christmas on ice’: pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

CERVO

9.00. ‘...Seguendo la stella’: mostra ed esposizione di presepi nel Borgo fino al 6 gennaio

ENTROTERRA

CERIANA

10.00. ‘Passeggiando tra i Presepi 2019’ (prima edizione): percorso di presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)



MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

TRIORA



10.00-16.00. ‘Il tuo Albero di Natale a Realdo’: allestimento alberi di Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ‘50 anni fa, l'uomo sulla luna’. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA

MONACO

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-18.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

19.00. Concerto Slava Guerchovitch, giovane pianista di talento. Evento a cura dell'Associazione Les Amis du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Théâtre des Variétés





VENERDI’ 20 DICEMBRE

SANREMO

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio



10.00. ‘Scopri la Pigna’: fiera dell'artigianato valdostano di tradizione Locali della Pigna, Piazza Cassini, fino al 24 dicembre

16.00. ‘Scopri la Pigna’: visita guidata del centro storico a cura di Anna Blangetti e Giacomo Mannisi . Ritrovo al Forte di Santa Tecla

16.30. Per l’Unitre Sanremo, lezione del Prof. Giorgio Durante sul tema ‘Dalla inevitabilità alla possibilità: Augusto Del Noce sulla storia della filosofia moderna’. Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, ingresso libero

17.00. Concerto del gruppo cameristico dell’Orchestra Sinfonica a Palazzo Borea D’Olmo

17.30. Musica live in piazza Sardi



18.15. Santa Messa in occasione del Natale dello Sportivo celebrata dal Vescovo della Diocesi Ventimiglia-Sanremo Monsignor Antonio Suetta. Concattedrale di San Siro

20.30. Concerto ‘Non solo Gospel’ presso la Chiesa Parrocchiale San Sebastiano di Coldirodi



20.45. Saggio di Fine Anno della ASD Ginnastica Riviera dei Fiori. Polo Sportivo al Marcato dei Fiori di Bussana



21.00. Messa di Natale della Fondazione Almerini-Sanremo celebrata da S.E. Mons A.Suetta, da S.E. Mons V.Lupi e concelebrata da Don Goffredo Sciubba. Animano la celebrazione i bambini della scuola elementare Almerini e gli adulti della ‘Corale Progetto arte’ accompagnati all'organo dalla M. Raffaella Ferretti. Chiesa di Santa Maria degli Angeli in Piazza Colombo

21.30. ‘Songs for Christmas Gift’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con la vocalist Clarissa Vichi. Evento benefico a cura delle associazioni Services Sanremo. Teatro Centrale (più info)

22.30. Il Venerdì notte targato ‘Malamia’: il dj Junior Biscochito apre la serata con salsa e bachata. All’1 D.One direttamente da Ibizia, con tracce hip-hop, dance e reggaeton. Victory Morgana Bay

IMPERIA

9.00-12.30. Apertura straordinaria al pubblico della Villa Grock (Museo del Clown) e del suo giardino in via Fanny Roncati Carli

9.00-19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio



16.00-19.00. Proroga fino al 5 gennaio della mostra fotografica ‘Emulsioni d’Etiopia’ di Luigi Simeoni: reportage sulle celebrazioni del Genna, in Natale cristiano copto in Etiopia. M.A.C.I. Museo di Arte Contemporanea di Imperia (venerdì e domenica 16/19, sabato 10/13-16/19)



21.15. ‘ABC Jazz Quartet’ in concerto. Teatro dell’Attrito, Via B. Bossi 43, info e prenotazioni 320 2127561

VENTIMIGLIA

17.00. Presentazione libro ‘Il paese dove non moriva nessuno’ dello scrittore Graziano Consiglieri. Introduce l’autore il giornalista Marco Corradi. Biblioteca Civica Aprosiana, Piazza Bassi 1, ingresso libero

21.00. Serata di intrattenimento musicale per augurare buone feste alla popolazione e a tutti gli appassionati di musica a cura della Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’. In programma musiche pop, jazz, classico e trascrizioni di brani celeberrimi rivisitati dai più famosi compositori per Bande. Centro Culturale Polivalente San Francesco, in via Garibaldi 33, ingresso libero

VALLECROSIA

15.00-18.00. Street food sul solettone sud di Via C. Colombo e sull’adiacente pista di pattinaggio ‘Villaggio di Natale’ per i più piccini, fino al 22 dicembre

BORDIGHERA

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)



16.00. Tradizionale incontro di fine anno per lo scambio degli auguri natalizi tra i Soci e gli Amici del Museo e dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri + conferenza di Alessandro Carassale e Claudio Littardi su ‘Ars olearia. olio e olivo nel Ponente Ligure’. Museo ‘Clarence Bicknell’, Via Romana 39

17.30. ‘Omaggio a Monet’: divertente piece teatrale scritta e diretta da Virginia Consoli e interpretata da Barbara Bonavia e Gioacchino Logico. Hotel villa Miki, Via Lagazzi 14



OSPEDALETTI

18.00. ‘Pace nel cuore’: incontro di meditazione di Natale aperto a tutti presso ‘La Piccola’, via Cavalieri di Malta

TAGGIA ARMA

10.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’ (8a edizione): la Natività di Gesù per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)

17.00. ‘Babbo Natale e l’Elfo’: Babbo Natale aspetta tutti i bambini con le letterine con intrattenimento e merenda per tutti a cura del gruppo ‘Levà C’è’!’. Parcheggio Lentisco

DIANO MARINA

10.00-24.00. ‘Christmas on ice’: pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

CERVO

9.00. ‘...Seguendo la stella’: mostra ed esposizione di presepi nel Borgo fino al 6 gennaio



ENTROTERRA

CERIANA

10.00. ‘Passeggiando tra i Presepi 2019’ (prima edizione): percorso di presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

CHIUSAVECCHIA



19.00. Per l’’Arte Nutriente’, Concert Jouet: concerto semi-serio per voce e violoncello in scena alla Cantina Ramoino con cena nel ristirante della famiglia Ramoino, dopo lo spettacolo. Azienda Agriocola Ramoino a Sarola, info e prenotazioni 346 3748586



DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)

MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

PIEVE DI TECO

21.00. Per la rassegna ‘L’arte nutriente... Before christmas’, ‘Concert Jouet’: commedia in musica di e con Paola Lombardo e Paola Torsi. Teatro Salvini, anche domani, info e prenotazioni 346 3748586 (info)

TRIORA



10.00-16.00. ‘Il tuo Albero di Natale a Realdo’: allestimento alberi di Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ‘50 anni fa, l'uomo sulla luna’. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA

MONACO

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5 gennaio (il programma)

19.00-24.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)



SABATO 21 DICEMBRE

SANREMO

9.30. ‘Babbo al Mercato’ a cura delle attività commerciali del mercato annonario in Piazza Eroi Sanremesi

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio



10.00. ‘Scopri la Pigna’: fiera dell'artigianato valdostano di tradizione Locali della Pigna, Piazza Cassini, fino al 24 dicembre

10.30. Concerto gruppo cameristico dell’Orchestra Sinfonica al Mercato Annonario

15.00. Calata dei Babbi Natale: i ragazzi di ‘Edilizia Acrobatica’ si calano con le funi dal tetto dell’Hotel Nazionale, indossando vestiti da Babbo Natale, Elfi e Renne, portando caramelle e dolci ai bambini. Via Matteotti, zona Chiesa del Cappuccini

15.30. Lettere e foto con Babbo Natale e La Befana a cura della attività commerciali del quartiere Foce

16.00. ‘Merenda con l’autore’: presentazione di libri per bambini/ragazzi presso la sala lettura dell’Associazione Pigna Mon Amour in via Palma 24



17.00. Concerto prenatalizio dell'OpenOrchestra diretta dal M° Marco Reghezza con musiche di Mozart, Franck, Bach, Albinoni, Beethoven, Rossini, Mussorgsky, Ravel, Saint-Saens, Morricone. Chiesa Evangelica Luterana di Sanremo in Corso Garibaldi, ingresso libero



17.00. ‘Aperithè: passeggiata lungo i giardini di Villa Ormond parlando del simbolismo, magia e proprietà delle piante tipiche della tradizione natalizia sino a giungere al Padiglione Prediali + condivisione a passo di biodanza della gioia e dell'armonia tipici dello Spirito del Natale. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond, prenotazione obbligatoria, info 342 1776346

17.00. Concerto gruppo cameristico dell’Orchestra Sinfonica a Palazzo Borea D’Olmo

17.30. ‘Natale in Musica’: esibizione degli allievi della Scuola di Musica ‘Ottorino Respighi’. Salone di Palazzo Roverizio

17.30. ‘A Christmas Carol”, musical natalizio e disco party dove, tra magia, balletti e canzoni, i bambini saranno trasportati nel magico mondo del Natale. Lo spettacolo termina con Babbo Natale in carne e ossa che distribuisce caramelle. Piazza Colombo

17.30. Spettacolo musicale ‘Aspettando il Festival’: artisti di chiara fama e giovani talenti dell’orchestra di chitarre ‘Guitar & Friend’ offrono al pubblico un repertorio coinvolgente che spazia dal colto, al popolare, al tradizionale. Via Matteotti

17.30. Rassegna musicale di pianoforte a cura dello Studio Sanremo Musica 2000 in via Matteotti, incrocio via Corradi

18.00. ‘Settant’anni in sette giorni. Le canzoni ed i racconti del Festival. Gli anni ‘70’: evento con Agita & friends che racconta in musica e parole il decennio del Festival. Claudio Porchia racconta gli aneddoti e i fatti sociali di quel decennio. Piazza Bresca

21.30. Pole Dance Show: spettacolo a cura del Dj Alesio Berti, la pole dance Alyce e il corpo di ballo ‘Gran Casinò Sanremo’. Sala De Santis, al primo piano della Casa da Gioco, ingresso libero previa registrazione

23.00. Per ‘Season of Wonders’, serata animata da Stefano Riva e Andreino Mazzia con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, info 0184 591620

IMPERIA



9.00-19..00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

14.30-18.00. Per le Giornate della Disabilità, ‘Il Palio della Giraffa’: gioco di ruolo ed esperienze urbane in carrozzina promosso dall’Associazione ‘La Giraffa a rotelle’. Piazza della Vittoria

15.30-19.30. ‘Magico Natale a Oneglia’: Itineranti per le vie Clown e Trampolieri + nelle piazze, 3 postazioni ‘Face Painting’ con scenografie natalizie + Distribuzione gratuita di zucchero filato e palloncini tondi + Spettacoli di burattini e spettacolo di pupazzi di spugna + Itinerante per le vie Fortunello a bordo della Corvette elettrica (più info)

17.30. ‘Note di Natale’: auguri di Natale in Musica a cura della Family Band Gospel Choir + cioccolata calda, vin Brulè, Panettone e Pandoro. Evento a cura del Circolo Borgo Fondura. Sagrato della Chiesa di San Giuseppe

21.00. Per la Stagione di Prosa e Musica, la Banda filarmonica di Imperia protagonista di un tradizionale Concerto di Natale. Spazio di via Santa Lucia (8 euro), info 0183 0292222

21.00. ‘LB Luigi Banchéro, una storia d'amore e di coltello’: spettacolo di Gianni Cascone. Adattamento e regia: Giorgia Brusco. Produzione Teatro del Banchéro, liberamente tratta dal romanzo ‘Luigi Banchéro’ di Carlo Cagnacci (1875). Teatro del Mutuo Soccorso ad Oneglia, via Santa Lucia 14 (info)

VENTIMIGLIA



10.30. Ultimo appuntamento del corso di massaggio infantile rivolto a genitori con bambini da uno a nove mesi di età, realizzato in collaborazione con il Centro Promozione Famiglia Consultorio Familiare. SpazioZerosei, in via al Capo 8 A a Ventimiglia Alta, info 0184 618100



10.30-17.00. ‘Emozioni: dal bianco e nero al colore’: esposizione di fotografie di Paolo Cartolano. Chiostro Sant’Agostino, Piazza Bassi 1, fino al 28 dicembre

16.00. Concerto di Natale dell'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia. Piazza Bassi

18.00. ‘Umani – Il Roja è un fiume’: presentazione libro a fumetti a cura di Edmond Baudoin e di Troub’s e che di avvale della prefazione del premio Nobel Jean-Marie Le Clézio. Bar Hobbit

18.00-22.00. ‘La Notte dei Lumini’ a cura dell'Associazione ‘Ventimiglia Tra le porte antiche’. Centro Storico e Centro culturale San Francesco

VALLECROSIA

15.00-18.00. Street food sul solettone sud di Via C. Colombo e sull’adiacente pista di pattinaggio ‘Villaggio di Natale’ per i più piccini, fino al 22 dicembre

16.00. Presentazione dei libri ‘Il destino in una stella’ di Roberto Bassi e ‘Volare è il mio destino’ di Luisa Bozzolo dedicati al Capitano pilota delle Frecce Tricolori Valentino Jansa, caduto da eroe con il suo aereo per evitare una strage nel 1971. Introduce Luigi Amorosa. Sala polivalente comunale

17.30. Inaugurazione esposizione opere pittoriche di Lucia Bongiovanni e Claudio Bessone. Sala polivalente comunale, anche domani (h 10/18)

BORDIGHERA

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

10.00. 7a edizione del ‘Weeken-Dance’ a cura dell’ASD CSEN Professional Dance di Bordighera: due giorni di stage, con insegnanti del mondo del teatro e della televisione. Rassegna per solisti, duo e gruppi con le scuole di danza della provincia d’Imperia e non solo. Sala Rossa e Palazzo del Parco, info 349 7809438, anche domani (più info)

15.00. ‘Bordighera storica’: visita alla Città Alta e a Villa Etelinda che ospitò e poi fu acquistata dalla Regina Margherita (7 euro + 5 euro). Ritrovo all’ingresso della Villa, info 0184 262882



16.30. Rappresentazione teatrale ‘Chi ha inventato il Natale?’ a cura dell'Associazione BordiEventi e messa in scena dai giovani ‘SognAttori’: Christian Cavagna, Mara Amapane e Tommaso Grassano. Mercato Coperto

21.00. La Croce Azzurra di Vallecrosia propone uno spettacolo di danza classica con la Scuola Il Cigno Nero (10 euro). Palazzo del Parco, info 333 8656520

OSPEDALETTI



8.00-18.00. ‘Mercatino dell’Antiquariato, collezionismo e curiosità’ a cura dell’Associazione Eventi Free e Antico doc. Corso Regina Margherita

10.00. Cerimonia della donazione di una autoambulanza lasciata dalla signora Laura Notari Pellegri alla Città con consegna delle chiavi ad ‘Ospedaletti Emergenza’. Sala La Piccola

14.30. ‘Be Ospe’: sulla Pista ciclopedonale, davanti al portico del Comune, tutti i partecipanti contribuiranno a formare la scritta umana ‘Ospedaletti’ e a realizzare lo scatto aereo dell’anno

21.00. Spettacolo teatrale ‘I percorsi dell’Anima’ a cura del Teatro dell’Albero. La Piccola, via Cavalieri di Malta



TAGGIA ARMA

10.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’ (8a edizione): la Natività di Gesù per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)

14.30-17.00. ‘Babbo Natale e l’Elfo’: manifestazione per bambini con la Baby Dance, il Coro ‘Mille voci, una voce’ dell’Istituto Comprensivo Taggia ed esibizione del ‘Breakboxes acoustic duo’ + Distribuzione gratuita di cioccolata calda e panettone a cura della Pro Loco di Taggia. Piazza Farini



SAN LORENZO AL MARE



16.00. Festa di Babbo Natale in piazza Mazzini

DIANO MARINA

10.00-24.00. ‘Christmas on ice’: pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)



16.00. ‘Auguri al Museo’: conferenza ‘Natività e dintorni nell'Arte Sacra del Golfo Dianese’ a cura di Anna Marchini. MARM Museo Civico al Palazzo del Parco

17.00. ‘The Christmas Time in Diano Marina’ (a cura di Confcommercio): Musica live con 2 band nelle vie del centro (h 17/20) + la Bolla trasparente di TV Social Network in piazza del Comune, sotto l'albero di Natale, per la consegna delle letterine a Babbo Natale + Babbo Natale e gli Elfi con raccolta fondi per uno scopo benefico. Vie del centro cittadino

SAN BARTOLOMEO AL MARE



14.00. ‘Sui Sentieri del Golfo’: Anello di Chiappa in inverno con la guida ambientale ed escursionistica Luca Patelli. Ritrovo presso lo IAT oppure ore 14:30 presso Chiesa parrocchiale di Chiappa, info 347 6006 939

CERVO

9.00. ‘...Seguendo la stella’: mostra ed esposizione di presepi nel Borgo fino al 6 gennaio



ENTROTERRA

BADALUCCO

18.30. ‘UpArteNatale’ (4a edizione), ‘Natale del Cuore’: Afro-yoga con Silvietta Mabadeje con musica e buffet. UpArte Badalucco Art Gallery, piazza Duomo (più info)

CERIANA

10.00. ‘Passeggiando tra i Presepi 2019’ (prima edizione): percorso di presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)



MOLINI DI TRIORA

10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori



MONTEGROSSO PIAN LATTE

11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

PIEVE DI TECO

21.00. Per la rassegna ‘L’arte nutriente... Before christmas’, ‘Concert Jouet’: commedia in musica di e con Paola Lombardo e Paola Torsi. Teatro Salvini, info e prenotazioni 346 3748586 (info)

MONTEGROSSO PIAN LATTE



11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)



TRIORA



10.00-16.00. ‘Il tuo Albero di Natale a Realdo’: allestimento alberi di Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ‘50 anni fa, l'uomo sulla luna’. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA

CANNES

20.00. ‘Broadway a Cannes’: concerto con le più belle arie delle celebri commedie musicali newyorchesi a cura dei professori dell’Orchestre Sinfonica de Sanremo con la vocaliste Clarissa Vicchi e la compagnia di balletto ‘Eugénie Andrin’ (19/25 euro). Théâtre Croisette, info +33 6 27 514850



MONACO

10.00-18.00. Bricklive Monaco, l'ultima avventura interattiva per i fans di LEGO®. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 gennaio (eccetto il 25 dicembre e il 1 gennaio)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-23.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

17.30 & 20.30. ‘Il Circo di Mosca sul ghiaccio’: spettacolo sul ghiaccio al Patinoire a cielo aperto nel Porto di Monaco, ingresso libero

20.30. ‘Natale in Lapponia’: concerto spirituale con alcuni musicisti dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo e il Coro Grex Musicus (Helsinki) diretto da Juhani Lamminmäki. In programma: Jean Sibelius, Michael Praetorius, Otto Kotilainen, Mia Makarof e Pekka Simojoki. Chiesa Saint-Charles (info)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5 gennaio (il programma)

14.00-24.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)



DOMENICA 22 DICEMBRE

SANREMO

10.00. ‘Babbo Natale corre a Poggio’: quarta edizione della corsa e camminata non agonistica per le vie del centro della frazione di Poggio. A cura del Circolo ACLI Poggio



10.00-18.00. ‘Sulla Via dei Re Magi’: esposizione di Presepi artigianali lungo via Costa a cura della Parrocchia Santo Sebastiano Martire di Coldirodi (anche il 25, 26, 29 dicembre e 6 gennaio)

10.00. ‘Scopri la Pigna’: fiera dell'artigianato valdostano di tradizione Locali della Pigna, Piazza Cassini, fino al 24 dicembre

10.00. Boutique delle eccellenze artigianali valdostane al Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio



11.00. ‘Musica e Doni’: saggio strumentale e di canto con la partecipazione di giovanissimi allievi e del coro di voci bianche affiancato dal coro polifonico di genitori dell’associazione culturale G.B. Pergolesi. Palazzo Roverizio

16.00. Reading di poesie denominato ‘Maratona poetica, 15 poesie per il mondo’ rivolta ai poeti del ponente ligure. Floriseum, Museo del Fiorea Villa Ormond, info 0184 503188

16.00. ‘Swing Corner of Christmas’ con 'The Clouds of Joy band', formazione nostrana coordinata dal sassofonista Livio Zanellato. Evento a cura dell’associazione culturale Centro Studi Musicali Stan Kenton. Via Escoffier

17.30. Parata musicale del Corpo Bandistico Città di Sanremo per le vie e piazze cittadine

17.30. Recital per chitarra e violino dwel trio batteria-basso-chitarra, arpa celtica dell’Undaduo/Acoustic Circus. Via Matteotti

17.30. Musica live in piazza Colombo

17.30. Musica live in piazza Bresca con il Moody’s Trio: Jazz e Italian Songs

IMPERIA



9.00-18.00. Fiera di San Leonardo, manifestazione dedicata al Santo Patrono, rinviata per due volte a causa del maltempo che aveva colpito la città il 24 novembre e il 2 dicembre. Lungomare Vespucci



9.00-19.00. Mercatini di Natale con casette in legno, addobbate a tema natalizio, accanto alla pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi

10.00. Pista di pattinaggio su ghiaccio in Banchina Aicardi a Oneglia, fino al 6 gennaio

10.00. Luna Park in Calata Anselmi a Porto Maurzio, fino al 6 gennaio

VENTIMIGLIA



10.00-16.00. ‘Babbo Natale Express’: il treno con Babbo Natale a bordo, si fermerà nelle seguenti stazioni: Bordighera in Pizza del mercato coperto (h 10) + Ventimiglia in Via V. Veneto, altezza giardini pubblici (h 12) + Vallecrosia sul Solettone sud (h 14) + Camporosso in Pizza Garibaldi (h 16). Verranno distribuiti giocattoli a tutti i bambini presenti

VALLECROSIA

14.00. Arrivo del Trenino Natalizio con Babbo Natale sul Solettone sud Via C. Colombo

10.00-18.00. Esposizione opere pittoriche di Lucia Bongiovanni e Claudio Bessone. Sala polivalente comunale

15.00-18.00. Street food sul solettone sud di Via C. Colombo e sull’adiacente pista di pattinaggio ‘Villaggio di Natale’ per i più piccini

14.00. Arrivo del Trenino Natalizio con Babbo Natale sul Solettone sud Via C. Colombo

15.00. ‘Auguri di Natale’ dell’Amministrazione Comunale e consegna doni alle famiglie residenti con un ultrasettantenne + concerto a cura degli allievi Associazione Musicale GB Pergolesi di Vallecrosia. Sala polivalente comunale

BORDIGHERA

10.00. 7a edizione del ‘Weeken-Dance’ a cura dell’ASD CSEN Professional Dance di Bordighera: due giorni di stage, con insegnanti del mondo del teatro e della televisione. Rassegna per solisti, duo e gruppi con le scuole di danza della provincia d’Imperia e non solo. Sala Rossa e Palazzo del Parco, info 349 7809438 (più info)

10.00-18.00. Animazione natalizia dedicata ai più piccoli con baby dance e molto altro ancora. Giardini del Palazzo del Parco (h 10/12.30-15.30/18)

10.30. Grande Presepe di Natale a cura di Alessio e Fulvio Debenedetti (prima della celebrazione della Santa Messa). Chiesa di Terrasanta

10.30-19.30. Presepe natalizio a cura dell’’Associazione ‘A Pria Presiuza’. Locali dell’ex Ufficio Tecnico nella città alta, fino al 6 gennaio (h 10.30/12.30-16.30/19.30)

10.00-18.00. XX edizione dei Presepi…sotto le Stelle a cura dell’Associazione culturale Voci e Note sotto le Stelle (premiazione alle 15 del 12 gennaio). Borghetto San Nicolò, Oratorio della Santissima Annunziata, fino al 12 gennaio (h 10/12-15/18)

10.00-11.30. ‘Babbo Natale Express’: il convoglio natalizio si fermerà davanti al Mercato coperto per la gioia dei bambini e degli adulti. Cioccolata, caramelle e intrattenimento per i bambini. Il convoglio proseguirà poi il suo viaggio natalizio verso Vallecrosia. Mercato Coperto di Piazza Garibaldi



10.00-19.00. ‘BordiChristmas 2019’: grande isola del Natale nel Centro Cittadino con chiusura al traffico veicolare della città. Giornata dedicata allo shopping natalizio con eventi rivolti ai bambini e agli adulti con spettacoli di animazione e giocoleria, cori gospel, mercatini di Natale e prelibatezze natalizie (più info)

16.00. Piero Fullone presenta il poeta intemelio Luca Perrone e la sua silloge poetica 'Vivi e lascia morire'. Chiesa Anglicana, ingresso libero

OSPEDALETTI



15.00. ‘Concerto Natalizio’ eseguito dall’Associazione corale I Polifonici del Marchesato di Saluzzo. Chiesa Parrocchiale Cristo Risorto, in piazza Europa



18.00. Proiezione del film d’animazione ‘Il Grinch’. La Piccola, via Cavalieri di Malta

TAGGIA ARMA



10.00-18.00. ‘Taggia, città dei Presepi’ (8a edizione): la Natività di Gesù per le vie del Centro Storico, fino al 6 gennaio (feriali 15/18, festivi 10/12-15/18)

20.30. ‘Natale in musica, una voce un emozione…’: live acoustic con gli allievi della scuola di canto di Monia Russo. Sala Opere Parrocchiali Levà

DIANO MARINA

10.00-24.00. ‘Christmas on ice’: pista di pattinaggio su ghiaccio sul Molo delle Tartarughe, fino al 6 gennaio (tutti i giorni h 10/12.30-15/24)

CERVO

9.00. ‘...Seguendo la stella’: mostra ed esposizione di presepi nel Borgo fino al 6 gennaio

10.00. ‘Babbo Natale arriva in 500’: sfilata delle fiat 500 addobbate a tema natalizio. Parcheggio ex stazione ferroviaria, Piazza Castello e Via cittadine



ENTROTERRA

CERIANA

10.00. ‘Passeggiando tra i Presepi 2019’ (prima edizione): percorso di presepi lungo le vie e le piazze del paese (fino al 6 gennaio)

DOLCEACQUA

9.00. ‘Presepiando Festival 2019’: itinerario tra presepi in concorso rivolto alle attività commerciali e alla scuola di Dolceacqua (premiazione il 6 Gennaio 2020 alle ore 18.00 presso la sala Polivalente del Comune, ingresso da Piazzale San Filippo)

15.00. Pomeriggio con Babbi Natale in moto e fotografie a cura del Motoclub Maggioni e dei Dusäigöti. Piazza Mauro



MOLINI DI TRIORA



10.00. Albero di Natale di un tempo + ‘Presepi nei Caruggi’ (22a edizione): allestimento di Presepi negli angoli del paese sino al 24 dicembre e che potranno essere ammirate sino al 19 gennaio 2020. Frazione Glori

MONTEGROSSO PIAN LATTE



11.00-19.00. Presepe a Grandezza Naturale realizzato per i caratteristici carruggi del borgo. Fino a lunedì 3 febbraio (giorni festivi, al sabato ed alla domenica)

TRIORA



10.00-16.00. ‘Il tuo Albero di Natale a Realdo’: allestimento alberi di Natale per il Concorso a cura di APS Realdo Vive a tema ‘50 anni fa, l'uomo sulla luna’. Vie e piazze del Paese della frazione di Realdo, fino al 6 gennaio

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Bricklive Monaco, l'ultima avventura interattiva per i fans di LEGO®. Grimaldi Forum Monaco, fino al 5 gennaio (eccetto il 25 dicembre e il 1 gennaio)

10.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Bianco Natale’, a cura del Comune di Monaco. Porto di Monaco, fino al 5 gennaio 2020

11.00-21.00. Pista di Pattinaggio sul ghiaccio. Port Hercule, fino al 1° marzo 2020 (da lunedì al giovedì h 11/18, venerdì e sabato h 11/23, domenica 11/21)

NICE

10.00. Noël à Nice: Jardin Albert 1er, Avenue de Verdun 2-16, fino al 5 gennaio (il programma)

14.00-23.00. Luna Park. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 5 gennaio (più info)





