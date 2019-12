Ventiiglia: domani, inaugurazione nuova sede dell'Unitrè intemelia in via Sottoconvento

Verrà inaugurata domani, giovedì 19 dicembre alle ore 17 la nuova sede (ristrutturata) dell'Unitrè intemelia di via Sottoconvento 84 a Ventimiglia. Nell'anno accademico 2019/20 i Corsi programmati risultano 16 nell'orario 15.30 - 17.15.

Nella foto di Anna Maria vediamo un gruppetto di frequentatori del corso di lingua francese con l'esperta di madrelingua M.me Martine Sismondini. Per contatti telefonici 0184/34692. Lo scambio degli auguri di Buone Feste per tutti gli iscritti dell'Unitré con lo 'staff' del Direttivo presieduto dalla prof.ssa Gianni Borelli avrà luogo al Palazzo del Parco di Bordighera nel pomeriggio di sabato 21 dicembre.